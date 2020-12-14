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美國總統大選還沒完！　一次看懂「選舉人團」投票

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▲▼美國總統當選人拜登。（圖／路透）

▲美國總統當選人拜登。（圖／路透）

文／中央社

美國大選上月結束後，全美50州和哥倫比亞特區已確認普選票結果並指定選舉人。各州選舉人團今天將正式投票，決定正副總統人選。但這並非確認新總統人選的最後一道程序。

接下來，各州選舉人團投票結果將被送至華府，於明年1月6日由國會計算。待結果確認後，新總統才會在1月20日中午就任。

過去200多年來，這套體系在憲法中獲得改進，並被詳細寫入法律，但自1870年代以來，未曾徹底改革。當年最尖端的科技創新為州際鐵路與電報，與今日的即時通訊時代相比，運作起來當然非常緩慢。

究竟今天選舉人團投票會如何運作，以及為何如此運作？以下是美國有線電視新聞網（CNN）整理的問答集。

● 為何訂在12月14日星期一？

美國選舉日（Election Day）訂在11月第一個週一過後的首個星期二。按照法律，選舉人團會議訂在12月第2個星期三過後的首個星期一進行。這樣一來，各州將有足夠時間解決選舉日投票結果的紛爭。

美國把普選和選舉人團投票分別訂在11月初和12月，給予新總統足夠時間在1月抵達華府宣誓就職。

● 今天的選舉人團投票如何進行？

選舉人將在自己的州開會投票，就正副總統人選個別投下紙本選票。

每州選舉人團集會地點不同，州法內常有規定。多數的州是在州議會大廈或州長辦公室進行。

● 選民11月3日已經投票了，選舉人團意義為何？

憲法明定，決定總統副總統人選的是選舉人，不是一般選民。今天是選舉人正式投下總統選票的日子。這些選舉人票將由國會計算，而且技術上來說，新任總統人選將由這些選舉人票來決定。

● 誰來擔任選舉人？

各州政黨會在春天或夏天選出選舉人。他們經常是政黨大咖如州長，或是較年長的政治家。

舉例來說，前總統比爾‧柯林頓（Bill Clinton）和前國務卿希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）是紐約州其中2名選舉人；喬治亞州前州眾議員艾布蘭（Stacey Abrams）也是選舉人，但多數選舉人的知名度並不高。

● 哪裡看得到選舉人名單？

在選舉日結束之後、選舉人團會議之前，各州應準備好確定證書（Certificate of Ascertainment），這是一份列出州普選結果和選舉人名單的文件。國家檔案局（National Archives）已把名單公布上網。

● 選舉人依法一定得投給在自己州獲勝的候選人嗎？

聯邦憲法並未要求選舉人投給在自己州獲勝的候選人。但州法有罰金等方式，懲罰跑票的失信候選人；聯邦最高法院7月已裁決這些失信選舉人相關法律合憲。

● 選舉人團會議程序究竟為何？

各州不同。在美國東岸，會議開始時間為美東時間上午10時（台灣時間23時）；夏威夷則為美東時間下午7時。各州選舉人團會議將在這兩者之間召開。

選舉人會手寫自己的選票，然後進行計票。之後他們將簽署6份選舉結果證書（Certificate of the Vote ），並寄送給參議院議長（副總統）等人員和單位。

● 若選舉人遭遇不測怎麼辦？

確實會有這種事，例如麻薩諸塞州一名選舉人最近過世，他的選票將會由替補者取代。許多州都有自動替補的選舉人。

● 武漢肺炎疫情對今年選舉人團投票有無影響？

有。科羅拉多州、內華達州、猶他州等3州將以視訊方式，舉行虛擬選舉人團會議。

● 選舉人團投完就結束了嗎？

不是。選舉人團投完票還得郵寄選舉結果證書，由國會計算選舉人票。之後還得有就職儀式。

● 明天過後還有哪些程序？

美國郵政管理局（USPS）須在12月23日前，把選舉結果證書送到參議院。國會將於明年1月6日計算選舉人票，由副總統彭斯（Mike Pence）主持。之後，民主黨籍贏家拜登（Joe Biden）預計可於1月20日宣誓就職。

● 現任總統川普可能在選舉人團投票後承認敗選嗎？

目前看來，川普可能之後都不會承認敗選，他也不需要承認。

● 川普與共和黨人還有干預選舉程序的空間嗎？

還有一些。1月6日國會召開聯席會議計算選舉人票時，共和黨籍議員可能會提出異議。若參眾議院都有人提出異議，將休會回頭各自討論。

2016年有民主黨籍眾議員提出異議，但參議院無人，今年看來更可能會有人會提出異議。

不過兩院都須認定異議成立。在民主黨掌控眾議院的情況下，由拜登勝出的結果預料不會有變，但會出現一些戲劇性場面。

之前德州曾試圖讓其他4州的數以百萬計選票無效。包括川普、126名共和黨籍國會議員、10多名共和黨籍州檢察長，也加入支持提告的行列。

但聯邦最高法院11日駁回德州的訴訟，因德州無權就其他州的選舉規定和法律，對喬治亞州、密西根州、賓夕法尼亞州和威斯康辛州提告。這代表本案已成定局。

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