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美國衛星監視「瀾滄江水電站」即時公開數據　中國氣炸：惡意挑撥

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▲▼藏木水電站位於雅魯藏布江中游，目前為西藏最大的水力發電站。（圖／CFP）

▲美國將以衛星監視瀾滄江水電站，並且即時公開數據。圖為藏木水電站。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

美國國務院14日宣布，將會資助一項利用衛星，追蹤湄公河上游的瀾滄江水電站計畫，透過穿雲衛星的技術，即時追蹤中國和其他國家水壩的水位，並且會將相關數據資料，幾乎以同步的方式開放所有人查閱。但是中國外交部對於相關計畫氣炸，怒轟美國惡意挑撥。

中國外交部發言人汪文斌14日主持例行記者會時，被媒體問到美國使用衛星監視瀾滄江水電站有何看法。汪文斌表示，近年來中國與湄公河國家排除外界的雜音干擾，不斷推進瀾湄水資源合作，取得了許多實實在在的進展。

▲▼ 湄公河,水壩。（圖／達志影像／美聯社）

▲瀾滄江下游的湄公河發生乾旱。（圖／達志影像／美聯社）

汪文斌說，一是信息共享合作不斷深化。中方自上月起開始向湄公河國家提供瀾滄江全年水文信息，瀾湄水資源合作信息共享平台也於近日開通運行。瀾湄六國還通過水資源合作聯合工作組機制，及時通報水電站重大調度情況，分享有關數據，瀾湄水資源合作領域的信息透明度不斷提升。

二是上游水電站充分發揮「調峰補庫」的作用。瀾滄江水電站建成以來，通過雨季蓄洪、旱季放水，有效避免了下泄流量大起大落的情況。國際科學界和湄委會都認為，瀾滄江梯級電站有助於保持湄公河流量的穩定，對湄公河國家的防汛和抗旱工作是有利的。

三是，瀾湄水資源合作持續取得實質性的成果。瀾湄合作開展以來，中國幫助柬埔寨、老撾和緬甸編制流域綜合規劃和灌溉規劃，積極協助下游制定防洪減災預案，向緬甸、老撾等下游國家輸送瀾滄江的水電能源，幫助下游國家培訓水利人才並開展水利水電開發，對促進水資源的可持續利用，造福沿岸各國人民做出了實實在在的貢獻。

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

汪文斌強調，以上事實充分體現了瀾湄國家間水資源合作所取得的成績。中方歡迎域外國家對瀾湄國家開發利用水資源提出建設性的意見，「但我們堅決反對惡意的挑撥」。事實勝於雄辯，中方將堅定不移推進瀾湄水資源合作，為六國共同應對旱澇災害，促進可持續發展作出更大的貢獻。

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