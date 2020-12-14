男離奇上吊6公尺樹枝身亡　村民路過嚇傻「有人浮在空中」

▲男在6公尺高樹枝上吊身亡，義消救援必須出動升降梯。（圖／翻攝自臉書／มูลนิธิสว่างคีรีธรรม จังหวัดเลย）

記者柯沛辰／綜合報導

泰國黎府旺沙蓬縣11日下午4點發生一起駭人輕生案，當時有村民騎車經過一處果園，遠遠看到有人飄在半空中，不料靠近一看，才發現是有人在6公尺高的大果紫檀上吊輕生，嚇得趕緊報案。

警消趕抵現場，發現死者上身穿著藍色夾克、下身著牛仔長褲，在距離地面6公尺高的紫檀木枝幹上自縊。由於遺體在2層樓高位置，義消一時也無法爬到樹上將遺體救下，只好請求升降車支援。

▲遺體身上找到一份「大體捐贈同意書」。（圖／翻攝自臉書／มูลนิธิสว่างคีรีธรรม จังหวัดเลย，下同）

警方初步勘驗後，在遺體身上發現一份醫學院的「大體捐贈同意書」，以及相關身分文件，確認死者是黎府人、現年32歲，身上無外傷，死亡時間約8到10小時，後續將送往醫院進一步相驗。

當地村民透露，由於死者上吊的位置實在太高，許多開車經過的人大多注意不到，是傍晚一位村民騎車行經果園，遠遠就發現異狀，才趕緊打電話報案，至於確切的輕生原因，還有待警方釐清。

▼村民騎車路過，驚見「有人浮在空中」，靠近一看才發現是上吊輕生。（圖／翻攝自泰國網）

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