▲日相菅義偉宣布GO TO Travel方案全面暫停。(圖/路透)

記者陳致平/綜合報導

第3波新冠肺炎疫情延燒不斷,日本確診人數再度上升,東京日前單日確診數621例,創下疫情爆發以來的新高。首相菅義偉今宣布,本月28日起全面暫停振興國內觀光的「Go To Travel 」(來去旅遊)方案,一路暫緩至明年1月11日止,為期2周。

日本政府為提振觀光旅遊業,政府先後推出了「Go To Travel 」、「Go To Eat」等各式方案,希望能夠國內振興經濟,也替受到疫情重創的觀光業者注入活水,這些優惠方案自今年7月22日起實施。由於東京因疫情吃緊,一直到10月份才開始適用。不過,根據NHK報導中指出,日相菅義偉宣布,將於12月28日開始暫停振興國內觀光的「Go To Travel」方案,並提醒民眾注意防疫,慎重考慮年底返鄉的必要性。

▼日本疫情再度進入高峰,政府緊急重新修正振興計畫。(圖/路透)