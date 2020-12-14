股價暴漲38000％！瑞士生技公司開發新冠藥　72％重症者成功存活

▲全球突破7000萬人感染新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

新冠疫情爆發迄今超過一年，全球突破7000萬人染疫。不過，瑞士生物科技公司Relief Therapeutics趁勢崛起，因開發出一種針對嚴重確診患者呼吸衰竭的藥物，今年股價已上漲38000%。初步資料顯示，患有新冠重症者及出現嚴重合併症的患者用藥後，有72%病患成功存活。

外媒CNBC報導，該公司在美國專利藥物配方「RLF-100」於2000年問世，是一種人工合成的血管活性腸肽（VIP），當年被開發用來治療急性呼吸窘迫及其他肺部疾病。到了今年，科學家發現，它可以保護被新冠病毒鎖定攻擊的細胞。

初步資料顯示，患有新冠重症者及出現嚴重合併症的患者使用「RLF-100」後，有72%病患成功存活。該公司目前正與美國合作夥伴NeuroRx進行該藥物的臨床試驗，有望於2021年1月上半月取得最新數據。

文中提到，在首批21名接受「RLF-100」藥物患者出現正向結果，取得美國食藥局「擴大使用計畫」（Expanded Access Protocol）授權後，Relief Therapeutics市值從7月底不到1億瑞士法郎，在8月10日衝破16億瑞士法郎。

報導指出，Relief Therapeutics今年股價已上漲38000%。公司主席Ram Selvaraju把公司股價快速上漲部分原因，歸在重症患者身上，「在其他人主要關注輕度感染、中度感染患者時，我們仔細檢視，我們的藥物能否給重症、末期病人帶來好處。」

Ram Selvaraju進一步提到，一旦第3階段臨床試驗成功證明「RLF-100」對重症患者的療效，預計公司未來將收到吉立亞醫藥公司（Gilead）、藥廠禮來（Eli Lilly）類似規模的庫存訂單。

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