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倒數16天！109年汽燃費補繳期限將到期　違者最高罰3千元

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▲屏東監理站寄出燃料費補繳通知書，提醒車主在期限內繳納，以免逾期被罰 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東監理站燃料費補繳人潮。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

隨著時序進入12月，109年的汽車及機車燃料費繳繳費期限也將於31日到期，交通部公路總局各區監理所已於近日寄出催繳通知書，提醒民眾需於期限內繳納，逾期未繳納將開罰並移送執行。

公路總局表示，自用汽車及機車燃料使用費於每年7月開徵，營業車則於3月、6月、9月及12月分季開徵，對於未依期限繳納之車主，公路總局所屬監理機關已寄出催繳通知書，補繳期限至12月31日止，逾期未繳納，除依公路法第75條處以罰鍰300元至3,000元外，所欠費額後續將移送強制執行。

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▲▼台北橋機車瀑布,空氣污染,空汙,pm2.5,機車族,通勤,交通,塞車,細懸浮微粒,移動污染源,汽燃費,汽機車燃料費。（圖／記者李毓康攝）

▲台北橋機車瀑布。（圖／記者李毓康攝）

公路總局也提醒，收到催繳通知書可持單至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、嗶嗶繳、LINE Pay Money、橘子支付及元大行動APP，免出門就能線上繳納，繳費管道多元、方便又迅速。若沒有收到催繳通知書又不確定自己愛車是否已繳納汽燃費的車主，除了向監理機關洽詢外，也能透過「監理服務網」、「監理服務App」即時查詢，或於超商使用多媒體設備查詢、補單及繳費。

最後，公路總局呼籲，尚未繳納汽燃費的車主，務請依期限儘速補繳，以免受罰，同時也鼓勵車主申辦活期帳戶約定轉帳扣繳，不必擔心遺忘繳費而受罰，省時又方便，相關申請書表可於公路總局網站下載。

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