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黃金珠寶詭「沖上海岸」…窮漁村樂歪！　居民狂撿：是上帝旨意

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▲▼黃金詭「沖上海岸」 居民樂歪狂撿。（圖／翻攝自elpitazo）

▲黃金珠寶詭「沖上海岸」 居民樂歪狂撿。（圖／翻攝自elpitazo）

記者張方瑀／綜合外電報導

許多人都曾懷抱著掏金夢，但這對於委內瑞拉一個偏僻漁村的居民來說，這個美夢正在成真，因為近來數百件昂貴的珠寶不斷被沖上沙灘，甚至還有金塊。儘管有專家來此調查，目前還是不清楚這些珠寶到底是從哪裡被沖來的。

根據《紐約時報》與《每日郵報》報導，委內瑞拉靠海的偏僻漁村瓜卡（Guaca）從9月底以來，陸陸續續有上百件金銀珠寶、首飾，或是金塊被沖上海岸，讓這個貧困的村子頓時燃起生機，幾乎所有村民每天都帶著器具來掏金。甚至還傳出有人以1500美元出售撿到的珠寶。

第一個發現珠寶的25歲村民拉雷斯表示，他在海灘上撿到一個有聖母瑪利亞圖像的黃金勳章，「我高興得發抖，這是我第一次遇到這種事情。」大部分的人都是撿到金戒指，當地一名漁業工廠工人Ciro Quijada說，「這絕對是上帝的旨意。」

報導指出，沒有人知道珠寶是從哪裡來的，也不曉得這些黃金為何會散落在這片幾百英尺的沙灘上。《紐約時報》將其中一串金項鍊送去檢測，發現它是由委內瑞拉國內不常見的18k黃金所製成，推測是大約是1950年代在歐洲製造的。

英國珠寶商科蒂（Chris Corti）則表示，還需要更多的分析才能知道這些珠寶的生產日期和來源。

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