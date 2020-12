「地球最孤獨的女人」曝！藏身76年...餓到啃皮鞋　不知新冠疫情

▲萊柯娃(Agafya Lykova)今年已76歲。(圖/達志影像/美聯社)



記者曾羿翔/綜合報導



俄羅斯76歲老婦人萊柯娃(Agafya Lykova)有「世界最孤單女人」的外號,從出生開始就與家人居住在西伯利亞的深山中與外界斷聯,讓她從未親眼見證今年肆虐全球的新冠肺炎疫情。如今家族裡的人都已過世,孤身一人的她因年紀大了無法自行修復現在住的老房,就有一名富豪砸錢幫忙修復房子,完工就可抵擋寒冬低溫。



根據每日郵報的報導,1944年出生的萊柯娃在34歲前從來沒與外界接觸過,蘇聯地質學家是在1978年時飛越西伯利亞財發現萊柯娃的家園與耕種山坡,她被發現時,甚至不知二戰已結束。報導也指出,俄羅斯的億萬富翁德里帕斯卡(Oleg Deripaska)擔心萊柯娃無法度過今年寒冬,決定砸一筆錢幫忙修復老房,預計明年初就可完工。

當地官員表示,由於疫情的關係,他們在建造房子的過程中拜訪萊柯娃時都有特別注意。據了解,萊柯娃的爸媽在1936年時逃離蘇聯,之後就生活在隱密的深山裡頭,沒想到萊柯娃的媽媽卻在她小時候被凍死。報導也提及,萊柯娃居住的山區相當寒冷,曾經與家人餓到「被迫吃皮鞋維生」,家人過世後她靠著打獵、種馬鈴薯過著自給自足的生活。

許多人建議「萊柯娃離開深山重返現代都市生活」,但她卻回絕表示「城市的空氣與吵雜聲相當不適應」。事實上,萊柯娃的爸爸與兄弟在1978年就不幸辭世,外界對此認為,這與萊柯娃一家人與世隔絕,對疾病沒有足夠的抵抗力有關。

