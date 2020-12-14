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趙斗淳11年前親筆問卷曝！點名「北韓金氏家族」：最恨共產主義者

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▲▼金正日、趙斗淳。（圖／達志影像／美聯社）

▲趙斗淳稱自己最討厭「共產主義者」。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

南韓犯下駭人聽聞性侵女童案的趙斗淳12日結束12年的刑期，正式出獄返回位於安山的住家。根據南韓媒體news1取得趙斗淳在2009年做的法務部心理調查問卷，他在面對「最討厭的人」的問題時，竟點名金日成、金正日，並寫道「共產主義者」，引發網友熱議。

根據news1報導，南韓電影《素媛》的犯人原型趙斗淳早在因性侵被害女童入獄前，就犯下多起案件，甚至曾經過失殺人，前前後後一共背了18項前科。由於趙斗淳患有酒精成癮且缺乏行為控制能力，因此出獄前曾被判定「再犯機率極高」。

他2009年曾經進行法務部的心理調查，該調查是以接續文章的方式進行。其中在被問到「我一直想做的事」時，他回答，「戒酒」；被問到「想忘記的事」時，則回答，「我有前科的事實。」不僅如此，他也在問卷中提到，小時候父親經常喝了酒就對母親施暴。而自己在害怕時，也會忍不住依靠酒精來消彌不安的情緒。

在問卷中的另一個回答也格外引人注目，當被問到最討厭的人是誰時，趙斗淳直接點名北韓的金氏家族，並寫下「金日成、金正日、共產主義者」。北韓領導人金正恩在2012年父親金正日逝世後，才開始出現在國際媒體面前，而該份問卷則是在2009年所填寫的。

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