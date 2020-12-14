出獄3天慘被趕！房東要趙斗淳妻「馬上搬家」...遭打槍：無家可歸

▲趙斗淳出獄後，驚傳其與妻子慘遭房東驅趕。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

曾以血腥手段性侵女童的南韓「淫魔」趙斗淳（조두순），12日出獄後直返京畿道安山市檀園區妻子住處，不料才入住不到3天，就慘遭媒體記者、網紅、憤怒民眾日夜打擾，如今還得面臨被房東驅趕的命運！

有房東向媒體爆料，直到趙斗淳出獄返家，才得知上個月完成簽約手續的女租客竟然是趙斗淳的妻子，加上其他租客嚇得直說「不租了」，令他當場要求趙斗淳的妻子馬上搬家。

根據韓媒《中央日報》，趙斗淳的妻子11月中旬搬家時，以保證金500萬韓元、每個月繳交房租等條件，與該房東簽訂2年契約搬入該屋，並於11月25日向安山市政府遞出住址變更申請書，該屋約20坪大，有2間臥室、1間浴室、客廳、廚房。

▲直到凌晨，趙斗淳住家前仍擠滿民眾與警察。（圖／翻攝自Instagram@sksksk104）

房東痛訴，在簽約當下根本不清楚眼前的女子竟然是趙斗淳的妻子，直到趙斗淳出獄前夕，透過媒體報導與當地居民議論，才得知自己居住的房子將租給知名兒童性侵犯入住，因此氣得要求趙斗淳妻子「趕緊搬家」。

然而畢竟該起性侵案被翻拍成電影《素媛》（소원，希望：為愛重生），加上各大媒體與時事節目爭相報導下，趙斗淳早已臭名遠播，其妻子面臨四面楚歌的境地，根本難以尋覓新住處，於是只好央求房東並拒絕道，「我們已經沒地方可以去，沒辦法搬家了！」

附近某一知情居民透露，「據我所知，趙斗淳妻子先前居住的公寓大樓租約到期後，就一直在尋找新住處，不過總是碰得一鼻子灰，就連現在這個房子也是找了非常久才找到的。哎呀......通常房子都是簽2年租約，他們才住不到1個月，房東恐怕難以毀約啊！」

報導指出，趙斗淳出獄返家後到目前為止，連續3天以來都關在家門，而其妻子也足不出戶。面對不少網紅、民眾聚集，警方已投入一百多名人力維持現場秩序，禁止閒雜人等進出，「這幾天我們接到許多居民投訴，表示直到深夜為止，依然有許多Youtuber叫囂、吵雜。」

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