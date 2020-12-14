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慧眼看天下／跟著美股賺現金？ 專家教你停看聽

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新聞節目中心／綜合報導

美國總統大選結束後，投資人就預期有慶祝行情，加上新冠肺炎疫苗問市，而且已經開始施打，讓停擺一年的世界經貿就要動起來，為金融市場注入一劑強心針，但是回顧這幾個月以來的金融市場，不單是進入慶祝模式而已，而是更上一層樓進入狂歡派對模式，尤其是在熱錢不斷湧入下，台股連續翻紅履創歷史新高，讓投資人又驚又喜又擔心。《慧眼看天下》第126集就邀請到財經專家張甄薇跟淡江大學財金系聶建中教授，跟主持人黃寶慧一起分析目前美元走弱，新興市場熱錢湧入的投資現況。

▲▼財經專家張甄薇分析美股。（圖／慧眼看天下）

金管會啟動資本市場藍圖 錢進美股可以考慮複委託?!
美國股市一直是台灣人投資海外股市標的的首選，今年7月還曾出現台灣非專業投資人美股交易量翻3倍的情況，現在前進美股賺現金可不是一句口號，在美元持續走弱的現今，有不少人已經摩拳擦掌準備前進美股，但是投資美股真的有那麼簡單嗎？

財經專家張甄薇提醒投資人，投資美股不妨選擇複委託的方式，雖然需要支付兩次手續費，但是以長線跟安全考量，複委託不失為保守型投資人前進美股的一個好管道。但聶建中教授也提醒投資人，美元現階段並非進入最低的價位，從歷史來看，1994年才是美元最低時期，目前央行是否要阻升美元價位，可能牽涉到更多台灣外匯存底的盤算，所以投資人想要前進美股或是選擇投資美元避險，一定要謹慎小心。

▲美股續強，券商建議佈局財報前3大亮點。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲美股續強，投資佈局宜小心謹慎。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

美股令人憶起2000年網路泡沫? 聶建中：說網路泡沫太嚴重
12月向來是美國IPO較清淡的一個月，但今年在美國交易所IPO籌資金額已創新高，以民宿訂房平台Airbnb和外送業者DoorDash來看，他們計劃的估值目標區間皆高於市場預估，而美股的熱絡程度引發專家關心，並提出警訊。關於這點聶建中認為擔憂美股網路泡沫太嚴重，但投資人也要注意，這並非不可能發生的事情。因為拜登上任後，市場預料將進入穩定期，對股市投資人有利的波動在這幾個月都已經發生了，等明年拜登上任後，美股是否還能如現在一般熱鬧，值得投資人關注。

但是投資總有風險，看在財經專家張甄薇的眼中，此時不論前進台股或是美股其實何嘗不是好時機，從過往的經歷來看，股價的起起落落都受到時代背景的影響，市場不會永遠日日紅，投資人著眼的依然應該是在時機點上。更多精彩的金融市場分析，請上YouTube《ETtoday新聞雲》「慧眼看天下」節目收看。

慧眼看天下第126集顯圖

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

歷史經驗! 美股大選過後總是漲? 投資人"錢"進股海絕佳時機?! 路透提醒"貨幣戰爭"恐來臨? 國際金融學者宋鴻兵教你如何洞察先機

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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