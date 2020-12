近千萬名畫忘在機場！　粗心富商飛了才想到…差點變「紙類回收」

▲一幅價值將近960萬台幣的名畫被遺落在德國杜賽道夫機場。(圖/翻攝自杜賽道夫警方資料)

記者張寧倢/編譯

德國警方日前在杜賽道夫機場垃圾桶裡找到一幅價值約新台幣960萬元的名畫。畫作的主人是一名外國商人,他在從德國飛往以色列的途中,不小心將法國超現實主義畫家唐吉(Yves Tanguy)的作品遺落在登機櫃台,下了飛機後趕緊聯繫機場,所幸畫作只是被丟進回收桶而非被偷走,終由商人的侄子9日到場領回。

根據CNN藝術版報導,一名外國商人11月27日從德國西部要飛往以色列特拉維夫市(Tel Aviv)的時候,粗心將仔細收藏於一個長61公分、寬40公分扁平紙盒裡的名畫忘在登機櫃台,當這名男性商人的航班起飛後,他才意識到自己把價值28萬歐元(約新台幣957萬元)的「手提行李」給弄丟了,一到以色列,他就忙著聯繫機場人員,請求幫忙尋找遺失物。

報導指出,德國當地的警察局長聯繫了負責航站大樓的清潔公司,許多工作人員與公司經理找遍了整個機場,最後在一個廢紙回收箱的底部發現了價值連城的名畫。事件發生半個月後,商人住在比利時的侄子代替他前往杜賽道夫機場(Düsseldorf Airport),終於在9日順利領回遺失物,但關於這幅畫是如何從登機櫃台被放進回收桶的,仍然是一個謎。

報導提到,這幅以大地色調繪製的畫作,是由法國超現實主義畫家唐吉所創作,具體作品名稱尚未確定。據了解,唐吉於1900年初生於巴黎,儘管沒有接受過正式的繪畫訓練,仍然在1927年於巴黎超現實主義畫廊舉辦了第一次的個人畫展,隔年也與胡安米羅以及畢卡索等人一同參與巴黎春天美術館舉辦的超現實主義展覽,唐吉後來定居美國康乃狄克州,並於1955年逝世。

