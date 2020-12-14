烏克蘭凍雨　少女街頭滑摔一分多鐘「2020最佳寫照」

▲烏克蘭少女在結冰路上跌倒爬起的畫面，引網友討論。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者陳培鈞／綜合報導

烏克蘭首都基輔（Kiev）上週四出現凍雨現象，導致路面難以行走，當天還發生百起車禍。一段監視器畫面顯示，一名走在市區街道的少女，試圖走上斜坡，但過程不斷倒地，路人好心幫忙，也難有成效。影片一出，網友戲稱，這是2020最佳寫照。

根據外媒報導，烏克蘭12月月均溫介在-4.6°C到0°C之間，馬路時常結冰難以行走；此情況在上周四和周五最為嚴重，基輔市甚至發生100起車禍，市政府還為此部署四千多輛清掃車，清理路面上的冰。

一名揹著紫色背包的少女，於上週四試圖爬上市區街道的斜坡，但地面太滑難以行走，她走了幾步又往後滑，甚至想用爬行的方式前進，但最終都滑回原地；路過的行人試圖將她攙扶起來，好讓她靠牆行走，但少女仍難以抵抗結冰的路面不斷跌倒，一路跌跌撞撞持續了一分多鐘。

影片曝光後，網友笑說，「怎麼也走不出，滑滑的世界」、「雖然心疼但是忍不住哈哈哈哈」，還有人戲稱，這是2020最佳寫照，並稱她是2020精神指標。

凍雨以雪的形式落下，下降過程先遇暖氣流層，融化為雨滴，後又遇冷氣流層，雨滴不再凝結，過冷雨滴一旦遇到低於攝氏零度的任何物體，就會立刻凝結，形成細長條狀的冰棱，故稱之為凍雨。

凍雨會造成公路覆冰交通中斷，建築物積冰倒塌，電線掛冰拉斷線路、拉倒架線鐵塔，導致供電中斷，甚至威脅植物生長和飛行安全。