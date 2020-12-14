川普怒嗆「開除司法部長」！曾被巴爾打臉：沒發現大選舞弊證據

▲美國總統川普在白宮會議上表示，他認真考慮開除司法部長巴爾。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

CNN引述一位知情人士說法報導，美國總統川普11日和顧問召開白宮會議，提到開除司法部長巴爾（William Barr）一事。但是，外界目前仍不清楚，他是否真的將在1月20日離任之前付諸行動。

文中指出，巴爾在11月3日大選前，努力阻止針對拜登次子杭特（Hunter Biden）稅務問題的聯邦調查案被公開，先前還被爆料，他正考慮在1月20日前請辭。

川普11日在會議上非常憤怒與不滿，並向官員們表示，自己認真考慮替換巴爾。他12日上午持續針對巴爾發布措辭憤怒的貼文，其中一篇轉推贊成開除司法部長的貼文。

但CNN也指出，川普在解僱巴爾的前任者塞申斯（Jeff Sessions）以前，也不滿對方長達將近1年，才下令解僱。因此，外界目前仍不清楚，川普是否會真的立刻採取行動。

▲知情人士形容，川普與巴爾現在的關係像是冷戰。（圖／路透）



知情人士透露，巴爾決定待到川普任期的最後一天，除非自己將被總統開除。他形容，這兩人的「關係是一場冷戰」，出現嚴重的溝通失能，但總統的言行只是「即將退位的國王在怒吼，與正在進行的司法程序、川普選舉失利無關」。

知情人士還說，川普與巴爾上周在白宮西廂展開一場冗長且「有爭議」的會議。總統對於巴爾日前宣稱司法部沒有發現任何大規模選舉詐欺證據的言論，深感失望。此後不久，媒體就爆料，巴爾考慮在川普卸任前離職。

另一名消息人士表示，巴爾對於川普非常不滿，且「不是那種忍受霸凌還不會還擊的人」。

CNN本周稍早報導，聯邦當局正積極調查杭特的海外商業活動，地點主要是在中國，其父親拜登與此事無關。另據司法部指導方針，禁止影響大選的公開行動，因此相關調查現在已經轉往非公開進行。

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