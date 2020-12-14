　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

窮夫妻送女兒住院…換來「病死」噩耗！　她25年後竟打電話相認

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美國猶他州的26歲女子貝爾（Belle Barbu）與親生父母相認。（圖／翻攝Underground Railroad）

▲現居美國猶他州的26歲女子貝爾（Belle Barbu）與親生父母相認。（圖／翻攝Underground Railroad）

記者吳美依／編譯

美國猶他州的26歲女子貝爾（Belle Barbu）小時候就知道自己出生於羅馬尼亞，卻遭父母「拋棄」，1歲多時才被領養。她透過慈善機構找到親生爸媽，卻驚訝地發現，父母當年還以為自己「病死」了。

根據《鏡報》，貝爾8歲得知自己的身世，大學時期與養父母斷絕關係後，也展開尋根之路。她2019年遇見慈善機構「地下鐵路行動」（Underground Railroad），也就是協助人口販賣受害者的團隊，發文申請後，很快就收到回覆。

貝爾48小時內就與20歲的弟弟摩伊茲（Moise）取得聯繫，並發現自己還有一位33歲的姊姊西蒙娜（Simona）與29歲的哥哥佛洛利安（Florian）。她3周後和現居羅馬的親生父母贊比拉（Zambila）、瑪格莉（Margari）通話相認，之後透過DNA檢測確認彼此確實具有血緣關係

▲▼嬰兒,悶死。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲貝爾1歲多時被送往醫院治療，未料從此和親生父母分別。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

貝爾1994年出生時，家中環境非常貧困，她有一天突然不舒服，被送往醫院治療，「醫師說我生病了，卻沒有具體說明病況。他們（親生父母）回家時，我一直住在醫院裡。他們幾天後再度回來，就被告知我死了」。

贊比拉與瑪格麗聽聞女兒死訊，傷痛欲絕，離開醫院後，才被一位好心護士告知，貝爾實際上是被帶走賣掉了。他們把身上僅剩的最後一點錢全都拿去加油，開車到每一間孤兒院尋找女兒，最後卻沒有任何結果，幸好如今終於團圓。

貝爾去年親自飛往羅馬與親生父母見面，「我感覺與他們非常親近，說再見的感覺太糟糕了」。她表示，雖然如今因為新冠肺炎和資金有限，無法再去一趟義大利，但非常希望盡快成行。

貝爾如今也與「地下鐵路行動」等組織持續合作，站出來說出自己的故事，「如果你們願意相信這些故事，向慈善機構捐款，就可以幫助人口販賣的倖存者」。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

冰糖純燕窩養顏美容

 
ET快訊
恐攻式酒駕「68秒連闖9紅燈」撞死人　Uber司機判賠116
台灣史上首位雙金！　許淑淨遞補倫敦奧運金牌
快訊／直播中被搶！新北正妹實況主「街上遇襲」
市場阿婆賣飲料！　正妹「狂買15瓶送暖」回家傻眼
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普怒嗆「開除司法部長」！曾被巴爾打臉：沒發現大選舞弊證據

緯創印度砸廠損失16.7億「宣布停工兩週」！　耶誕節前大失血

孕婦懷胎9月要生了「7醫院拒收」！苦等病床等到死　寶寶也喪命

川普執政4年「經濟」選民最有感！整體施政評價超分裂　疫情是痛點

緯創印度廠暴動「損失16億新台幣」！iPhone被偷光　設備砸爛燒毀

加拿大接收3萬劑「輝瑞新冠疫苗」　高風險群最快明天起接種

1房擠爆25人！全球最大「橡膠手套製造商」疏於防疫　解僱吹哨人

伊朗處決反對派記者！他加入反政府示威　被控「煽動暴力」被絞死

《巴黎協定》5週年！　聯合國呼籲各國宣布「氣候緊急狀態」

外洩資料爆：近200萬中共黨員「大規模滲透」英國　領館、輝瑞入列

Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

令人鼻酸？單身狗「勇闖耶誕城」 情侶閃光肆虐...她崩潰：被虐爆！

青青改名開新IG曝超兇福利！　PO出狂晃片...IG暴增3.5萬追蹤者

台中惡霸酒醉「狠甩女童巴掌」衝店內猛砸嗆老闆娘：這樣爽嗎

開心接下課竟見女兒和男孩牽手　爸瞬間火大：準備嫁妝還棍棒？

「地球最孤獨的女人」曝！藏身76年...餓到啃皮鞋　不知新冠疫情

出獄3天慘被趕！房東要趙斗淳妻「馬上搬家」...遭打槍：無家可歸

要命海景第一排！小鎮「幾周內」可能變孤島　海岸線1年後退2m

股價暴漲38000％！瑞士生技公司開發新冠藥　72％重症者成功存活

趙斗淳11年前親筆問卷曝！點名「北韓金氏家族」：最恨共產主義者

窮夫妻送女兒住院…換來「病死」噩耗！　她25年後竟打電話相認

黃金珠寶詭「沖上海岸」…窮漁村樂歪！　居民狂撿：是上帝旨意

充氣娃娃需求大爆炸！銷量增218%...業者賺翻：男人寧願和她們做

烏克蘭凍雨　少女街頭滑摔一分多鐘「2020最佳寫照」

2歲女童拒戴口罩！一家3口慘被轟下聯航班機...被列入黑名單

中職／兄弟一軍不找外籍打擊教練　二軍已有威爾森

P.League+／SBL祭預防性禁賽令　陳建州：絕不造成對立

三大名師推薦6檔熱門潛力股！原物料漲價、記憶體漲價　各擁題材

全台460萬人患失眠困擾　專家教3撇步：勿隨意用藥

徐若瑄、Melody撞5萬鑽石耳骨夾　時尚媽咪戴上瞬間減齡

2020「選手復刻版安全帽」人氣TOP10　前3名都和Rossi有關

中職／兄弟與某洋投達續約共識　持續尋找新洋投

提前筆記！「2021合歡山雪季」元旦連假開跑　交通管制、路段一次看

《Show Me The Money 9》表演好看到爆！冠軍候補舞台直接封神

新北U18／穀保周委宏生出長打拚選秀　想辦法更有特色

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

國際熱門新聞

緯創印度廠暴動　損失16億新台幣！

210萬人連署關閉　Pornhub正式回應

史瓦帝尼總理戴安柏驚傳過世！享年52歲

德國緊急宣布　16日起全境封城

「僵屍版」安潔莉娜裘莉傳遭判10年徒刑

中國核武實力驚人！擁350枚核彈頭　擾台算逛花園

櫻花妹擇偶條件曝：至少比星野源帥...網批太嚴苛

川普再威脅否決《國防授權法》

女鄰居垃圾桶放2個月　打開發現腐屍

iPhone 12搶翻！日3C行員工列2缺點：不要馬上買

女童起床先「膜拜」鬼滅之刃海報

美選舉人團今投票　川普將遭重擊

全美日增20萬例！路透：川普等人將接種疫苗

10歲女童被怪男擄走　慘成焦屍

更多熱門

相關新聞

雲林私娼寮台、越、泰妹豔名遠播　老外也上門

雲林私娼寮台、越、泰妹豔名遠播　老外也上門

雲林地檢署主任檢察官王聖豪帶同檢察官指揮雲林縣專勤隊及雲林縣臺西警分局成立聯合專案小組，偵辦雲林縣東勢鄉一處私娼寮，涉嫌違反人口販運防制法及刑法妨害風化等案件，當場查獲賣淫女子29名，本國籍嫖客5名、外國籍嫖客3人，經檢察官訊問後，認被告蔡、丁等4嫌違反人口販運防制法及刑法妨害風化等案件，依法處理。

奈國嬰兒工廠　1男嬰可抵9個月薪

奈國嬰兒工廠　1男嬰可抵9個月薪

女移工變「蛇頭」　500同鄉受騙

女移工變「蛇頭」　500同鄉受騙

淫富商女密友傳將受訪　為王子辯護

淫富商女密友傳將受訪　為王子辯護

她生完3天回院偷抱陌生女嬰塞包包

她生完3天回院偷抱陌生女嬰塞包包

關鍵字：

人口販賣

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台南女「色情直播」被發現　未婚夫友冷笑：要說嗎

尪拒同房！放錄音筆她一聽秒離婚

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

房仲無套玩殘！人妻懷孕崩潰　恐怖復仇

人夫男友狂偷吃　她怒勒斃「橡皮筋綁滿下體」

蘇貞昌買漫畫送孫女報統編　政院認了

Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！

Hebe撕破臉華研談判內幕曝！

瘦子唱一半突曝2喜訊...全場叫瘋！

辛龍8個月不接工作　乾妹心疼曝近況

即／板橋男闖住家刺數刀　屋主無呼吸心跳

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

獨攀能高安東軍失聯　15歲少年找到了

受害者遭趙妻緊跟12年　開窗就看到趙斗淳家　

倉鼠斷食3天　破案害他們綜藝摔

更多

最夯影音

更多
Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」

Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」
周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面