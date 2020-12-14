窮夫妻送女兒住院…換來「病死」噩耗！　她25年後竟打電話相認

▲現居美國猶他州的26歲女子貝爾（Belle Barbu）與親生父母相認。（圖／翻攝Underground Railroad）

記者吳美依／編譯

美國猶他州的26歲女子貝爾（Belle Barbu）小時候就知道自己出生於羅馬尼亞，卻遭父母「拋棄」，1歲多時才被領養。她透過慈善機構找到親生爸媽，卻驚訝地發現，父母當年還以為自己「病死」了。

根據《鏡報》，貝爾8歲得知自己的身世，大學時期與養父母斷絕關係後，也展開尋根之路。她2019年遇見慈善機構「地下鐵路行動」（Underground Railroad），也就是協助人口販賣受害者的團隊，發文申請後，很快就收到回覆。

貝爾48小時內就與20歲的弟弟摩伊茲（Moise）取得聯繫，並發現自己還有一位33歲的姊姊西蒙娜（Simona）與29歲的哥哥佛洛利安（Florian）。她3周後和現居羅馬的親生父母贊比拉（Zambila）、瑪格莉（Margari）通話相認，之後透過DNA檢測確認彼此確實具有血緣關係

▲貝爾1歲多時被送往醫院治療，未料從此和親生父母分別。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

貝爾1994年出生時，家中環境非常貧困，她有一天突然不舒服，被送往醫院治療，「醫師說我生病了，卻沒有具體說明病況。他們（親生父母）回家時，我一直住在醫院裡。他們幾天後再度回來，就被告知我死了」。

贊比拉與瑪格麗聽聞女兒死訊，傷痛欲絕，離開醫院後，才被一位好心護士告知，貝爾實際上是被帶走賣掉了。他們把身上僅剩的最後一點錢全都拿去加油，開車到每一間孤兒院尋找女兒，最後卻沒有任何結果，幸好如今終於團圓。

貝爾去年親自飛往羅馬與親生父母見面，「我感覺與他們非常親近，說再見的感覺太糟糕了」。她表示，雖然如今因為新冠肺炎和資金有限，無法再去一趟義大利，但非常希望盡快成行。

貝爾如今也與「地下鐵路行動」等組織持續合作，站出來說出自己的故事，「如果你們願意相信這些故事，向慈善機構捐款，就可以幫助人口販賣的倖存者」。

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