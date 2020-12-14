台南美顏美體會館老闆娘　開直播辱罵同業遭提告起訴

記者林悅／台南報導

台南1家美顏美體會館的黃姓老闆娘，平日活躍於網路社群，2019年被控在臉書粉專開直播辱罵同業潘姓女子，潘女蒐證後提告黃女妨害名譽、恐嚇、威脅、毀謗等多起告訴，台南地檢署日前偵查終結其中一件公然侮辱罪案，將黃女提起公訴。

潘姓女子為一家「美麗莊園」美容業之負責人，她表示黃女開直播不僅辱罵她，更要求她撤下公司招牌，理由是兩家公司名稱差1個字，客人常搞混，而潘女的壞名聲影響黃女，黃女為公司在網路上買有利搜尋之關鍵字，認為潘女的公司沾了她的光。

潘女指出，從2019年7、8月開始，黃女不僅透過網路及其它方式惡意散布許多不利她的訊息，詆毀她、辱罵她，還跟蹤她，找人騷擾、恐嚇她及其它分店，導致4間店陸續停業至剩下1間，潘女說她將房子賣掉，孩子送至北部，整體損失約4千萬，身心因此嚴重受創，求診心理醫生。

潘女對被告黃女提告妨害名譽、恐嚇、威脅、毀謗等多起告訴，日前檢方起訴的只是其中1公然侮辱罪嫌，潘女強調最難熬的時間已撐過去，她沒做錯事，感謝客人及員工不離不棄，相信她，支持她。

起訴書指出：被告黃孟婷為1家美顏美體會館之負責人，原告潘女為1家「美麗莊園」之負責人，雙方因故不睦，黃女基於公然侮辱之犯意，2019年7月27日凌晨1時2分許，在不特定多數人均可共見共聞之FACEBOOK社群軟體（下稱臉書）其粉絲網頁上，以暱稱「安安＿一直很霸氣/已經過氣的老闆娘」張貼：「下午5點我第一次在霸氣老闆娘的粉絲專頁開直播，竟然不是「靠北澳客」，「而是靠北貝爾」等內容。

接續於同日下午3時7分許，在上開粉絲網頁上張貼：「2019榮登最好笑排行~~5點直播，要來喔」等內容及上傳數張其與潘女留言之截圖，復接續於同日下午5時許在上開粉絲網頁上直播時以「幹你娘、好好跟妳說妳不聽，就是要聽恁爸徹妳，恁爸現在就是在說妳」、「恁爸看妳無啦、散赤查某、嘴爛得要死」、「蕭查某，真的蕭查某阿，好好跟她，聽不懂人話」、「破盤子」等內容，藉此辱罵潘女，足以貶損潘女之人格及名譽。

和被告黃女所為，係犯刑法公然侮辱罪嫌，被告多次在網路上以刊登文字或直播之方式，妨害告訴人潘女名譽，被告黃女所犯2次公然侮辱罪嫌，犯意各別，行為互異，請予分論併罰，檢方依法提起公訴。

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