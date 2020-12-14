2歲女童拒戴口罩！一家3口慘被轟下聯航班機...被列入黑名單

▲一對夫妻因2歲幼女拒戴口罩，導致一家三口全被趕下飛機。（圖／達志影像／示意圖）

實習記者陳培鈞／綜合報導

新冠肺炎疫情持續擴散，民眾搭乘大眾交通運輸都必須戴口罩，但如果遇到嬰幼兒戴不住口罩怎麼辦？美國一對年輕夫妻帶著女兒搭飛機，但因2歲幼女拒戴口罩，導致一家3口全被趕下聯合航空（United Airlines）班機。

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，事件發生在科羅拉多州丹佛機場，奧本（Eliz Orban）和愛德蓮（Edeline）帶著女兒愛德琳（Edeline）一家三口，計劃搭乘聯合航空從科羅拉多州出發，到新澤西州的紐瓦克（Newark）參加聚餐。登機後，他們想幫2歲女兒戴口罩，但因為女兒抵死不從，所以放棄了，結果他們一家人被聯合航空的空服員趕下飛機。愛德蓮說，她的丈夫奧本試著解釋，他們無法強迫在哭的女兒戴口罩，但對方沒有改變主意，還是要求他們下機。

一家人拿起隨身行李下機後，空服員對他們說，託運的行李和兒童座椅會由班機送到他們的目的地。奧本反問空服員，孩子的座位還在飛機上，我們要怎麼回家？這真是個玩笑嗎？但空服員沒有回應。

▲奧本夫婦設法解釋，他們無法強迫女兒戴口罩，因為她一直在哭。（圖／翻攝自推特影片）

歷經這場折磨後，奧本覺得受委屈，在上星期五將整段影片公開，並在標題寫下斗大的「難以置信」和「厭惡」。奧本表示，老公是聯合航空的白金會員，且從疫情爆發以來，他們已經搭過4次飛機，還是第一次遇到這種情況，她還說，一家為此被永遠禁止搭聯航。影片一PO網，隨即引來超過590萬人圍觀。

聯航則澄清，公司沒有禁止奧本家搭乘聯航班機，並表示，確保員工和客戶的健康安全，永遠是首要任務，包括要求兩歲以上的人，都必須戴口罩；同時也強調，這些程序不僅得到疾病預防控制中心（CDC）的指導的支持，每家航空公司的標準也都一致。

加拿大西捷航空（WestJet）早在9月也發生，嬰兒不肯戴口罩，導致全機乘客都被趕下飛機的事件。一名男乘客抱怨，他帶著全家搭乘班機時，由於19個月大的女兒無法配合戴口罩，航空公司就強硬取消班機，害所有乘客都無法搭乘，讓他覺得很委屈。