新冠疫苗接種「白宮高層優先」遭砲轟　川普急澄清！要求延後施打

▲美國總統川普。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國最快14日就能施打輝瑞新冠疫苗,外傳總統川普、副總統彭斯及其他白宮高層官員,都將接受第一波疫苗接種。只不過,川普13日晚間透過推特宣布,現階段沒有接種疫苗的計畫,且白宮人員優先施打疫苗的作法現已喊卡。

綜合彭博、Axios新聞網站報導,美國政府已把醫護人員、長照中心員工及住民等族群列為優先接種對象,依據先前消息,為了確保政府能夠順利運作,白宮高層數日內將優先施打輝瑞新冠疫苗,其中也包含川普及彭斯。但白宮擁有優先接種權的作法引起抨擊聲浪,因川普陣營過去並未重視自家政府發布的防疫指導方針。

不過,川普現已否認「白宮優先」的做法,同時強調自身並非首波接種疫苗的對象。他13日發推文指出,「除非有特殊需求,否則白宮人員將於專案後期才會接種新冠疫苗,我已經要求做出這項調整,我現在也沒有施打疫苗的計畫,但期待在適當時機這樣做。」

2名知情人士指出,疫苗接種計畫的規模現階段還有待確認,且未知川普拒絕讓白宮官員先行施打的後果。國安委員會發言人尤約特(John Ullyot)13日透過聲明指出,政府行政、國會、司法3大部門將會優先施打疫苗,最快14日就會接種。

People working in the White House should receive the vaccine somewhat later in the program, unless specifically necessary. I have asked that this adjustment be made. I am not scheduled to take the vaccine, but look forward to doing so at the appropriate time. Thank you!