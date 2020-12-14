女童超瘋鬼滅之刃！起床「雙手合十」膜拜海報　媽：又不是祖先

記者張方瑀／綜合報導

日本當紅動漫《鬼滅之刃》風潮持續不斷，不論是大人還是小孩全都成為「鬼殺對」鐵粉。日本一位媽媽就在推特分享，她的女兒非常喜歡鬼滅之刃，日前將搶到的幾張報紙全版海報貼在家中牆壁上，沒想到女兒每天早上起床第一件事情就是「膜拜」這些海報，讓她無奈表示，「這些人不是你的祖先呀…。」

日本網友chibi0u0chibi日前在推特分享一張照片，她的女兒非常喜歡《鬼滅之刃》，還特地去搶購先前在日本5大報刊登紀念全版廣告，並將買到的「岩柱」悲鳴嶼行冥、「霞柱」時透無一郎、禰豆子、善逸和香奈乎的海報都貼在牆壁上。沒想到女兒每天醒來第一件事情，就是跑去雙手合十膜拜這些海報，彷彿是在感謝他們殺鬼拯救世界。

chibi0u0chibi又氣又好笑得說，「這些人不是你的祖先呀…。」許多網友也在底下留言表示，「一定是學岩柱的啦」、「女兒也太有禮貌了吧」、「妹妹真的很想成為柱」、「這些人來自大正時代真的也是祖先啦」。

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