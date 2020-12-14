　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新研究曝！新冠患者「自體抗體」異常害惡化　放過病毒卻攻擊大腦

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼電子顯微鏡下，遭新冠病毒感染致逐漸凋亡的人體細胞,COVID-19,新冠肺炎。（圖／路透）

▲電子顯微鏡下，遭新冠病毒感染致逐漸凋亡的人體細胞。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

全球新冠疫苗積極研發中，美國耶魯大學最新究指出，罹患新冠肺炎的患者體內血液中含有大量錯誤的自體抗體，這些抗體並不會擊退入侵的病毒，而是針對器官、組織與免疫系統本身，依作用的劇烈程度可能導致症狀變嚴重，並使病情持續很長一段時間。

根據《衛報》報導，耶魯大學研究人員最近發現，新冠肺炎患者血液中與未感染者相比，存在著大量的異常抗體，這些「自體抗體」阻斷了防禦病毒的免疫反應，消滅有益的免疫細胞，並從多個方面攻擊身體，例如大腦、血管、肝臟、結締組織與胃腸道等。且進一步的實驗也證明，患者血液中的自體抗體越多，病情就越嚴重，甚至比患有狼瘡等自身免疫性疾病病友的抗體還多。

參與研究的耶魯大學免疫生物學家林亞倫（Aaron Ring）表示，新冠肺炎患者產生的自體抗體實際上會干擾對病毒的免疫反應，並攻擊身體受損的部位，「我們相信這些自體抗體對患者是有害的，且由於抗體可以持續很長一段時間，將使病毒獲得長時間的發展。」

研究團隊針對194名不同程度的新冠感染者進行自體抗體篩選，抗體可以鎖定超過3000種人類蛋白質，透過附著在病毒表面的蛋白質使病毒失去活性，但這些自體抗體的型狀是錯誤的，導致它們附著在人類細胞而非病毒的蛋白質上。報導指出，雖然部分患者在染疫前就明顯存在抗體，但隨著病情發展，其他患者也出現抗體且反應加劇，導致病情更加嚴重。

報導稱，科學家們也認為，新冠肺炎惡化的原因，不僅是自體抗體作用，而是同一名患者體內出現了許多不同的抗體，「這些五花八門的反應總和可以解釋大部分的臨床變異。」林亞倫補充，新冠病情後期綜合症似乎是在新冠病毒清除後由自體抗體所引起的，如果屬實，用於風濕性疾病的免疫抑制療法，將可能對病情帶來幫助。

更多國際新聞
►緯創印度廠暴動「損失16億新台幣」！iPhone被偷光　設備砸爛燒毀
►軟性防疫無效！德國緊急宣布：16日起全境封城　商業活動全禁
►櫻花妹擇偶條件曝光！165cm↑「至少」比星野源帥...網批太嚴苛

聽Podcast掌握美選及國際局勢

冰糖純燕窩養顏美容

ET快訊
990元買馬汀！Dr.Martens「超殺特賣」現省3千
華航機身印上台灣！最新塗裝曝光
全聯下架「鎘超標」嬰幼兒副食品！網見名單傻：吃好幾包了
鮪魚太白目一句話惹火五熊　她怒請辭節目
陳子璇被「神似何潤東鄰居」約吃飯！最新進展曝光
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2歲女童拒戴口罩！一家3口慘被轟下聯航班機...被列入黑名單

日本2020年度代表漢字揭曉！疫情橫行...「密」2.8萬票奪下冠軍

慧眼看天下／跟著美股賺現金？ 專家教你停看聽

近千萬名畫忘在機場！　粗心富商飛了才想到…差點變「紙類回收」

川普怒嗆「開除司法部長」！曾被巴爾打臉：沒發現大選舞弊證據

遠見／珍古德：這場疫病，是人類自己造成的！

擴音器唱國歌！屁孩在趙斗淳住處前跳電音舞　居民凍未條崩潰報警

新娘婚禮當天突然「失蹤」　新郎氣到跑去娶她12歲妹妹為妻！

iPhone 12搶翻！日本3C行員工卻列「2大缺點」提醒：不要馬上買

阿茲特克「獻祭」骷髏塔出土…鑲滿百塊頭骨！　還有女人、兒童

Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

青青改名開新IG曝超兇福利！　PO出狂晃片...IG暴增3.5萬追蹤者

令人鼻酸？單身狗「勇闖耶誕城」 情侶閃光肆虐...她崩潰：被虐爆！

台中惡霸酒醉「狠甩女童巴掌」衝店內猛砸嗆老闆娘：這樣爽嗎

開心接下課竟見女兒和男孩牽手　爸瞬間火大：準備嫁妝還棍棒？

2歲女童拒戴口罩！一家3口慘被轟下聯航班機...被列入黑名單

日本2020年度代表漢字揭曉！疫情橫行...「密」2.8萬票奪下冠軍

慧眼看天下／跟著美股賺現金？ 專家教你停看聽

近千萬名畫忘在機場！　粗心富商飛了才想到…差點變「紙類回收」

川普怒嗆「開除司法部長」！曾被巴爾打臉：沒發現大選舞弊證據

遠見／珍古德：這場疫病，是人類自己造成的！

擴音器唱國歌！屁孩在趙斗淳住處前跳電音舞　居民凍未條崩潰報警

新娘婚禮當天突然「失蹤」　新郎氣到跑去娶她12歲妹妹為妻！

iPhone 12搶翻！日本3C行員工卻列「2大缺點」提醒：不要馬上買

阿茲特克「獻祭」骷髏塔出土…鑲滿百塊頭骨！　還有女人、兒童

中美角力擴散至東南亞　陸表態反對「湄公大壩監控」計畫

全聯12/16開賣「聖誕節口罩」　中衛「雪花2款」同步限定開搶

她嫌公家機關工作環境差「日子很痛苦！」　網點2關鍵：都一樣

恐怖黑衣男「想認識」搭訕不成！狠拉女大生下車　警19hrs後逮到人

2歲女童拒戴口罩！一家3口慘被轟下聯航班機...被列入黑名單

小金魚暴風生長　吃太好變成4公斤重美版「尼斯湖霸主」

拒幫父親買止痛藥！兒嫌貴怒嗆「老人不怕痛」　醫一舉動暖哭網

元晶獲120 MW新型態電廠大單　預計明年1月出貨

嘆「2020發生很多事」！　楊丞琳睽違8年確定跨年獨留高雄義大　

先求財源再談建設　台中明年度總預算舉債99億8年來最低

國際熱門新聞

緯創印度廠暴動　損失16億新台幣！

210萬人連署關閉　Pornhub正式回應

史瓦帝尼總理戴安柏驚傳過世！享年52歲

德國緊急宣布　16日起全境封城

「僵屍版」安潔莉娜裘莉傳遭判10年徒刑

中國核武實力驚人！擁350枚核彈頭　擾台算逛花園

川普再威脅否決《國防授權法》

櫻花妹擇偶條件曝：至少比星野源帥...網批太嚴苛

全美日增20萬例！路透：川普等人將接種疫苗

美選舉人團今投票　川普將遭重擊

她懷胎9月「7醫院拒收」一屍兩命

打完輝瑞疫苗「眼歪嘴斜」！美4人出現不良反應

10歲女童被怪男擄走　慘成焦屍

女童起床先「膜拜」鬼滅之刃海報

更多熱門

相關新聞

印尼漁工無症狀確診！同車9人未戴口罩需隔離

印尼漁工無症狀確診！同車9人未戴口罩需隔離

台灣新冠肺炎確來到740例，今（14）日新增的4名個案，分別來自印尼與菲律賓，其中案740為印尼籍男性漁工，持有登機前3日PCR陰性證明，12月11日檢疫期滿後，由仲介安排採檢確診，由於搭專車就醫前，未落實配戴口罩，同車9人被列為居家隔離，指揮中心也會要求仲介提出說明，再決定是否開罰。

疫情失控！南韓總統文在寅支持度「連2周慘跌」

疫情失控！南韓總統文在寅支持度「連2周慘跌」

東森保代「自己當老闆」專案　讓保險事業發光發熱

東森保代「自己當老闆」專案　讓保險事業發光發熱

傳新冠疫苗白宮優先　川普急澄清

傳新冠疫苗白宮優先　川普急澄清

快訊／新冠肺炎再+4！分別自菲律賓、印尼入境

快訊／新冠肺炎再+4！分別自菲律賓、印尼入境

關鍵字：

美國耶魯大學新冠肺炎COVID-19世界疫情自體抗體Autoantibodies

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

尪拒同房！放錄音筆她一聽秒離婚

台南女「色情直播」被發現　未婚夫友冷笑：要說嗎

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

房仲無套玩殘！人妻懷孕崩潰　恐怖復仇

人夫男友狂偷吃　她怒勒斃「橡皮筋綁滿下體」

蘇貞昌買漫畫送孫女報統編　政院認了

Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！

Hebe撕破臉華研談判內幕曝！

瘦子唱一半突曝2喜訊...全場叫瘋！

即／板橋男闖住家刺數刀　屋主無呼吸心跳

辛龍8個月不接工作　乾妹心疼曝近況

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

獨攀能高安東軍失聯　15歲少年找到了

受害者遭趙妻緊跟12年　開窗就看到趙斗淳家　

小隻馬跪趴躲蟑螂！桌下哭晃「神還原」

更多

最夯影音

更多
Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」

Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」
蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面