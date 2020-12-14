【廣編】VIVA CUP萬歲堅果盃少年足球賽　12月17日起受理報名

▲聯華食品旗下「萬歲牌」將舉辦結合「運動+陽光」的「2021 VIVA CUP萬歲堅果盃少年足球賽」。

圖、文／聯華食品提供

聯華食品旗下「萬歲牌」期待透過兒童的足球運動，做為健康補鈣的橋樑，特舉辦結合「運動+陽光」的「2021 VIVA CUP萬歲堅果盃少年足球賽」，希望透過此活動培養兒童對於戶外體育活動的喜愛，奠定未來良好健康的基礎。

萬歲牌更致力札根足球，以行動支持兩所偏鄉球隊，捐贈苗栗尖山國小及嘉義社口國小足球隊各10萬元的足球裝備金，以及守護孩童「鈣」健康的杏仁小魚1年份，讓孩子在運動之外能夠展現自信並享受健康，聯華食品更期待藉由企業力量，盡一己之力支持偏鄉體育活動，帶給愛足球孩子們更寬闊的視野，希望全台各處的學童能一起「Viva Everyday」！

祭出全台足球最高比賽獎勵30萬元，讓孩子透過足球運動競賽不僅獲得健康，並培養團隊精神、共同爭取榮耀，除高額獎金外，報名贈送萬歲牌活動紀念運動包、萬歲牌足球一顆、萬歲牌杏仁小魚等多樣參加禮，同時活動現場還可抽Switch、Diadora足球鞋等大獎。

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賽事將於明年3/27(六)、28(日)於臺北市立大學天母校區田徑場辦理預賽，於明年4/11(日) 假台灣大學田徑場進行決賽，萬歲牌代言人-Janet也將化身足球大使，為隊伍加油打氣。比賽組別共分-U6、U8、U10、U12等4組，並於12/17起受理報名至明年1/8 16:00截止，將於1/14抽籤決定參賽隊伍。活動詳情及報名方式請上聯華食品活動網頁(https://reurl.cc/LdGVpa)。