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沙烏地吉達港「船隻驚天炸」！　傷亡損失不明

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▲沙烏地阿拉伯麥加省港口都市吉達（Jidda）。（圖／達志影像／美聯社）

▲沙烏地阿拉伯麥加省港口都市吉達（Jidda）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

美聯社最新消息，沙烏地阿拉伯麥加省港口都市吉達（Jiddah）13日一艘停泊在紅海的船隻發生爆炸，此消息已於14日獲得相關單位證實，但事故發生原因及相關細節仍待釐清。

依據英國皇家海軍聯絡機構海上貿易行動處（United Kingdom Marine Trade Operations）的說法，此爆炸事件發生在13日，發生地點在港口西南方，是該區船隻停泊處，但並未提供進一步事件細節，僅敦促附近船隻謹慎行事，且調查正在進行中。此外，海洋情報供應商Dryad Global也證實這項消息。

船隻追蹤網站MarineTraffic.com資料顯示，至少有2艘油輪在事發地點附近。只不過，沙烏地阿拉伯政府並未在案發第一時間證實此事，而在中東巡邏的美國海軍第5艦隊則未回應。

紅海是貨運及全球能源供應的重要運輸通道，目前已知發生爆炸事件的港口為該國石油貿易的重要港口集散地。

週日的爆炸事件並非當地發生的首起船隻爆炸事件。沙烏地阿拉伯附近一艘油輪上月也遇襲，當局指責是葉門激進組織「青年運動」（Houthi）所為。

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