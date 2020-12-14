訪北韓科學家爆料！金正恩擁「可造45枚核武」原料　射程覆蓋日韓

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）在10月勞動黨創黨75周年紀念閱兵上，展示了許多新型武器，日前也傳出正在加速建造大型武器工廠以生產新型導彈。據外媒報導，一位曾到訪北韓的科學家表示，北韓目前擁有的核子原料足夠製造45枚核武，且威力足夠讓日本直接從地圖上消失。

根據《太陽報》報導，美國史丹佛大學核子科學家海克博士（Dr. Siegfried Hecker）日前訪問北韓寧邊原子能研究中心，以評估北韓具爭議性的鈽元素核計畫。海克博士認為，北韓現在可以用「裝有核彈頭的導彈」攻擊日本的大部份地區，「已經成功進行了足夠的中短程火箭試射，再加上核試驗的歷史，導致他們可能用帶有核彈頭的導彈覆蓋整個日本與南韓。」

▲北韓火星-15洲際彈道飛彈，據稱可乘載超重型核彈頭。（圖／達志影像／美聯社）

然而，海克博士向《每日快報》表示，依估計，他們擁有足以生產大約45枚核武器的核分裂材料，金正恩可怕的武器庫仍需要進行更多試驗，讓這些武器真的能用於軍事，「目前尚不認為北韓有能力將美國作為目標，但他們的確朝著這個方向努力。」

據報導，北韓長期以來一直吹噓自己的「火星-15」彈道飛彈為新型的洲際導彈，能夠攜帶超重型核彈頭，可以夷平美國的任何城市。然而，許多人認為16公尺長的火星-15並未經過適當的測試，真正投入使用時可能會失敗。報導表示，就在3周前，北韓一個祕密鈾濃縮設施被發現有新的動向，國際原子能機構（IAEA）隨後就證實，位於平壤附近金正恩拒絕承認的降仙核電廠，目前處於活動狀態。

更多日韓新聞

►南韓前線超鬆散！體操員「肉身翻越」5處哨所脫北 軍方全不知情

►趙斗淳再犯率極高！超諷刺心理調查曝光：最恨別人踐踏家庭幸福

►日團隊研究：醫師生日當天動刀 患者術後死亡率較高

聽Podcast掌握美選及國際局勢