一家三口幸福在公園拍全家照　懷中女嬰下秒遭「大樹枝」砸死

▲一家人在公園拍完照，女兒突然被樹枝砸死。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國一對夫妻帶著出生6個月的女兒到紐約中央公園遊玩，沒想到才剛拍完全家福合照，附近大樹突然掉落一根巨大樹枝砸中他們，結果女嬰送醫後被宣告死亡，抱著她的媽媽也因為重傷昏迷長達數周。家屬歷經長達10年的訴訟，終於獲得美元1,375萬元（約台幣3.88億元）賠償。

男子麥可(Michael Ricciutti)與妻子加洛(Karla del Gallo)2010年6月，與出生6個月女兒吉安娜(Gianna)在中央公園內拍照時，一根巨大樹枝突然從約7公尺高的大樹上掉落，剛好砸中加洛與吉安娜。麥可表示，「當時一切發生太突然，我往下看，發現女兒和妻子都倒在地上，妻子無法動彈只能痛得大叫，身旁的親友試圖讓她冷靜，我則趕緊去抱起女兒」。

面對女兒的驟逝，麥可傷心表示，「她還沒機會叫我們爸爸媽媽，也沒機會上學，甚至是跨出人生的第一步，這麼多東西就這樣從她身上被奪走了」，而妻子還因為受傷出現認知障礙。

這對夫妻2011年向紐約市、經營動物園的野生動物園保育協會等相關管理單位提出訴訟，並要求美元5,000萬元（約台幣14億元）賠償金。長達10年追訴，此案終於在上月獲得解決，麥可一家最後獲得美元1,375萬元賠償金，他與妻子後來又生了第二個孩子，全家也已搬離傷心地。

Couple whose baby was killed by Central Park tree limb wins $13.75M https://t.co/sAjqijC4DB pic.twitter.com/q0vPTP8qnN — New York Post Metro (@nypmetro) December 12, 2020

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