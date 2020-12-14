川普將遭重擊！美選舉人團今投票　他憶當年認輸小布希：國家優先

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

美國14日將進行選舉人團投票，屆時將正式宣告民主黨候選人拜登取得勝選。衛報形容，現任總統川普將遭受重擊，因為試圖推翻大選結果的成功機率越來越渺茫。

衛報報導，全美538名選舉人14日將投票，包括前總統柯林頓（Bill Clinton）夫妻檔等選舉人都將現身各地州議會大廈，把拜登正式送入白宮，讓他成為美國第46任總統。值得一提的是，此一象徵性程序往年很少受到外界關注，但由於今年川普試圖推翻大選結果，讓選舉人團投票較以往更具政治意義。

川普過去數週動作不斷，持續在各地試圖推翻大選結果，除了透過推特宣稱此次大選為「美國史上最腐敗的選舉」外，更在13日播出的專訪宣稱大選存在舞弊行為，強調「這不是結束，我們會繼續向前推進」。只不過，川普陣營迄今輸掉數十件訴訟案，且最高法院11日也推翻德州訴訟。

與此同時，美國週末街頭也發生暴力事件，華盛頓特區12日晚間有4人被刺傷，華盛頓州首府奧林匹亞（Olympia）則有1人被槍殺。在川普持續宣稱大選被操控之際，拜登過渡團隊也越來越警惕後續伴隨的一連串暴力事件。

美國前副總統高爾（Al Gore）13日向CNN透露，在20年前的2000年美國大選，他選擇向共和黨籍的小布希（George W Bush）認輸，期盼週一登場的選舉人投票會是全美「治癒」（healing）的開始，「這就是美國，我們把國家放在黨派之前，要共同支持我們的新總統。」

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