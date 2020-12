8歲兒胸口胎記不敢游泳！暖父忍痛「刺青9次」刺出相同圖案

▲加拿大一名父親在自己身上刺了和兒子一樣的胎記圖案,讓兒子不再感到與眾不同而自卑。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

實習記者陳培鈞/綜合報導

胎記是上天給的印記,但若在比較明顯的位置,可能會讓人感到自卑。加拿大就有一名小男孩,出生時胸口就有一片深色胎記,讓他感到相當自卑,甚至在游泳時也不願脫衣服。小男孩的父親注意到後,花了近兩個月、來回9次痛苦的過程,在胸口刺了和兒子一樣的圖案,就是要給兒子一個驚喜。

根據《CBC》報導,居住在加拿大的德瑞克(Derek Prue Sr.),有一名8歲的兒子小德里克(Derek Prue J​​r.),他在出生時胸口就有一大片胎記。德瑞克表示,以前兒子總是為自己的胎記感到驕傲,直到有一天他發現兒子總是故意遮擋胎記,甚至游泳時也不願脫上衣,這時他才知道「兒子已經意識到,自己有些地方和別人不一樣」,這讓他很心疼。

德瑞克靈機一動,心想「如果我也刺一個一模一樣的圖案,他應該就不會覺得自己是和別人不一樣了」。他回憶第一次刺青時,大概躺了3、4個小時,並不斷問刺青師,是否快完成了?刺青師吉伯特(Tony Gibbert)表示,他一直在座椅上坐著,這很痛苦;但很高興我能參與,這個圖案大約花了30個小時、9次來回的刺青,耗時6至8週才完成。

德瑞克刺了一個和兒子一模一樣的胎記,完成後並沒有馬上告訴兒子,直到最近一家人去游泳時,他脫掉上衣告訴兒子,「我和你有完全相同的胎記喔」,小德瑞克見到父親身上的刺青後,臉上露出驚喜的燦爛笑容直喊「這太酷了」。小德里克的媽媽夏奈爾(Shanel Prue)問他,是否願意在游泳時脫上衣?小德里克表示願意,只要爸爸在場,我就可以脫掉上衣。

