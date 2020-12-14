毒素抹內褲上！俄反對派領袖幸運躲「二次暗殺」　特工手法曝光

▲俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼8月遭人下毒暗殺，緊急送往德國治療後撿回一命。現在有外媒報導指出，納瓦爾尼被送往柏林之前，其實又被注射了第二劑毒針，所幸救護人員在第一次中毒後注射的解毒劑仍有效，幫助他躲過第二次暗殺。

根據《德國之聲》、《泰唔士報》報導，納瓦爾尼（Alexei Navalny）今年8月自托木斯克準備搭乘飛機飛往莫斯科，結果在喝下一杯熱茶後腹部絞痛不止，飛機在在鄂木斯克迫降，這時救護人員先替他注射解毒劑，這也成了他的保命關鍵。

納瓦爾尼被送進鄂木斯克的醫院後，他的同事和妻子希望可以轉院或轉介到其他國家治療，卻遭到院方以「病況嚴重」拒絕，還公布體檢結果呈現無毒反應。直到各國政要表態關心，俄方才同意轉院至柏林夏里特醫院（Charité Hospital）。

有消息指出，俄方在拖延轉院的這段期前又再次對納瓦爾尼下毒，但里茲大學環境毒理學教授海伊（Alastair Hay）表示，先前注射的解毒劑發揮抵銷作用，只會延長他的昏迷時間。英國化學武器專家戈登（Hamish de Bretton Gordon）也說，「是解毒劑救了他一命。」

另外，聲稱自己發明此種神經毒劑的科學家烏格列夫（Vladimir Uglev）指出，納瓦爾尼第一次中毒可能是在飯店，當時特工可能潛入他的房間，並將神經毒劑塗抹在他內褲上，如此一來就能接觸的皮膚；俄羅斯當局也確實拒絕交出納瓦爾尼當時所穿的衣物。

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