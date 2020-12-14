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韓半島疫情失控！南韓再增718例新冠確診...首都圈「篩檢免費」

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▲▼南韓昨新增1030例確診，首爾明洞街頭冷清。（圖／達志影像）

▲南韓昨新增1030例確診，首爾明洞街頭冷清。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情失控，繼昨（13）日激增1030人感染後，單日新增確診終於退回至3位數，不過在第3波全國性大流行逆襲下，仍舊無法視為疫情稍緩的信號，首都圈以及各地的學校、補習班、職場、家族親友聚會、餐廳、療養院與宗教設施等依舊傳出規模不一的群聚感染，加上入冬後氣溫降低利於病毒繁衍生存，可分配病床數嚴重不足，疫情十分嚴峻。

對此，防疫當局在首都圈地區增設150間臨時診療所，可提供免費匿名篩檢，且無症狀者也可免費實施預防性篩檢。南韓國務總理丁世均（정세균）表示，提升防疫層級至第3階段乃為最後的手段，呼籲全體國人遵守現行防疫措施。

根據《韓聯社》報導，截至14日0時為止，南韓防疫當局今（14）日上午9時30分共通報718起病例，其中境內感染達682例、境外移入則為36例。目前南韓共累計43484例確診、587例死亡。

▲▼南韓今年恐迎來最嚴峻的疫情寒冬。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓今年恐迎來最嚴峻的疫情寒冬。（圖／達志影像／美聯社）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增473例（首爾佔217例、京畿道佔220例、仁川佔36例）；忠清南道新增51例；慶尚南道新增26例；光州新增22例；忠清北道新增21例；釜山新增19例；大邱新增16例；慶尚北道新增15例；江原道新增14例；全羅北道、濟州島各新增8例；蔚山新增4例；世宗新增3例；大田、全羅南道各新增1例。

從主要的群聚感染案例來看，首爾市鐘路區一間擁有秀場舞台、客群為中高齡層的餐廳「Pagota Town」（파고다타운）與歌唱教室、京畿道水原市療養院等相關確診累計275例；首爾市江西區「聖石教會」（성석교회）累計140例；京畿道富川市「孝+療養院」（효플러스요양병원）累計70例；慶尚南道巨濟市造船廠累計26例；蔚山市北區某高中累計21例。

另外，忠清南道唐津市「喇音教會」（나음교회）累計46例；京畿道抱川市某祈禱院累計32例；釜山市東區某療養院累計49例。

▲▼防疫當局在首爾站、龍山站等首都圈各地設置150間臨時診療所，提供民眾免費篩檢。（圖／路透社）

▲防疫當局在首爾站、龍山站等首都圈各地設置150間臨時診療所，提供民眾免費篩檢。（圖／路透社）

為了能儘快揪出確診者，防疫當局在首都圈設置共150間臨時診療所，至明年1月3日，從上午9時營運至下午6時，主要設置在首爾站、龍山站、鐘路區塔谷公園、花井站、鼎缽山站、一山站等交通要衝，並投入軍、警、公務員共810人支援，民眾可選擇PCR鼻咽篩檢、抗原等3種方式，篩檢費用全免。

南韓政府表示，提升社交防疫距離至第3階段將對社會、經濟造成莫大損害，因此須聽取各方專家意見，並觀察疫情走向，若疫情尚未改善、甚至惡化，不排除果斷下令提升首都圈防疫層級至第3階段。

►防疫失控！南韓新冠昨「激增1030例」確診...創疫情以來328天紀錄
►南韓防疫被批慢半拍！單日破千人確診新冠...首都圈580人等嘸病床

南韓現行防疫措施
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、理髮美容院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務配戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜。

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