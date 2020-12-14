充氣娃娃需求大爆炸！銷量增218%...業者賺翻：男人寧願和她們做

▲疫情肆虐，讓美國充氣娃娃業績增長。（圖／取自sexdollgenie官網）

實習記者陳培鈞／綜合報導

疫情影響，美國充氣娃娃的銷售量有顯著提升。Silicon Wives、SexDollGenie兩家充氣娃娃公司皆指出，紐約的銷量成長驚人，銷量分別提高了65%和218%；其中布魯克林區（Brooklyn）更居紐約之冠。Silicon Wives老闆吉爾（Bryan Gill）提到，今年可能會有很多人選擇和充氣娃娃過聖誕假期。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，Silicon Wives公司老闆吉爾表示，充氣娃娃的銷售量比去年增加了25%，紐約的銷量成長65%，是全美第一；再來是洛杉磯、芝加哥、達拉斯等城市。他還提到，有50%的客人來自布魯克林區，需求量是紐約市最高，接著是皇后區（Queens）、布朗克斯區（Bronx），史泰登島（Staten Island）和曼哈頓（Manhattan）。

另一家來自邁阿密的充氣娃娃品牌 SexDollGenie 更指出，該公司今年在紐約的銷量爆漲218%；布魯克林區的銷售量，同樣位居紐約之冠。

▲「充氣娃娃」公司表示：男人寧願和她們做愛做的事。（示意圖／取自Pixabay）

吉爾也認為，這些玩偶可以成為很好的性伴侶，它們擁有完美的身材，可以滿足強烈的性慾，這讓單身的人在假期的寒冷夜晚裡，能和床保持溫度；此外，也有愈來愈多人為尋求單純的性生活，而選擇充氣娃娃，因為比起真人「充氣娃娃擁有男人（或女人）想要的一切完美的身材」。可以預期的是，今年會有很多人選擇矽膠情人共度聖誕假期。

這些充氣娃娃其實價格不斐，真人大小比例的娃娃價格約在2,000至3,000美元之間（約新台幣5.6萬元至8.4萬元），加上科技進步，讓充氣娃娃的功能更多元化；除了有美女帥哥的外型外，還具備加熱功能，抱起來就像抱真人一樣；有些甚至加入AI系統，透過程式設定個性、心情、性慾、聲音、口音等，真實度相當高。