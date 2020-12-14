趙斗淳再犯率極高！超諷刺心理調查曝光：最恨別人踐踏家庭幸福

▲趙斗淳12日出獄，沿路遭到大批鄉民包圍。（圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

南韓電影《素媛》中的犯人原型趙斗淳12日結束12年的刑期正式出獄，而他不但態度傲慢，不斷要求要與被害人見面，甚至還故意搬到被害人家附近，引發南韓輿論極大反彈。如今韓媒更挖出趙斗淳接受法務部心理調查的資料，他在「最討厭的事」的問題中答道「踐踏家庭的幸福」，對比他的惡行簡直極度諷刺。不僅如此，由於酒精中毒與行為控制能力不足，他也被評價再犯機率極高。

南韓媒體news1獨家取得趙斗淳在2009年接受的法務部心理調查資料，該心理調查是以接續句子的方式進行。其中，在回答第一個問題「當我發生奇怪的事情時」，趙斗淳只寫下一個問號。而在「最討厭的事」的問題中，他卻回答，「踐踏家庭的幸福。」而這個回答對於曾經犯下傷害致死、性侵兒童、強姦致傷等18項前科的趙斗淳而言，實在是顯得格外諷刺。

▲趙斗淳在獄中仍要求與被害人見面。（示意圖／取自Pixabay）



除此之外，趙斗淳在「我對婚姻生活的感想」一題答道，「還蠻幸福的」；「我認為我的未來會是？」一題中，則回答，「應該會過著平凡的生活」；在被問到最討厭的人是誰時，趙斗淳竟答道，「金日成、金正日、共產主義者 。」由於該份心理調查是在2009年完成，當時北韓領導人金正恩還未上任。對於「最想忘記的事情」一題，他則回答，「我有前科的事實。」

另一方面，被問到「真正的男人的形象」時，趙斗淳則是寫道，「內柔外剛。」針對「有沒有野心」，他表示，「沒有。」

對於孩提時期的回憶，他表示，「爸爸只要喝酒就會打媽媽」，他也承認，當自己害怕的時候，會靠喝酒來消彌不安的情緒。被問到自己最大的缺點，他則直言，「喝酒。」

由於趙斗淳有嚴重的酒精中毒與行為控制能力不足等足以引發犯罪行為的特性，因此在再犯危險性檢查中，被評價17分的高分，也就是再犯機率極高。目前法務部已在趙斗淳身上安裝電子腳鐐與位置追蹤，此外也禁止他飲酒、靠近育幼院，同時限制夜間外出。

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