川普執政4年「經濟」選民最有感！整體施政評價超分裂　疫情是痛點

▲美國總統川普的經濟政策最受好評，新冠疫情處理卻仍是痛點。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

《福斯新聞》於12日公布最新民調指出，美國總統川普4年任期中，經濟政策獲得最正面評價，但其他議題與整體工作表現褒貶不一，尤其新冠肺炎防疫工作，更是成為最低支持率的議題。

根據民調，選民對於經濟景氣的看法與2016年12月大致相似，33％給予正面評價，66%給予負面評價；但是，極端值比例有所改變，高達11％認為經濟景氣「非常好」，與4年前僅3%的數字相比，翻漲近4倍，高達34％認為經濟景氣貧困，與4年前的23％相比，成長不少。

川普最受好評的一直都是經濟政策，他在本次民調中，獲得52％贊同，45％反對的成績。另外，大約40%選民預期經濟將在未來一年好轉，35％認為可能惡化。

川普政府的景氣滿意度今年1月達到高峰，20％選民認為經濟狀況非常好，創下1998年以來的新高，但此數字在疫情爆發後下跌，3月下旬降至12％，5月只剩6％。

▲美國總統川普的整體工作表現評價兩極。（圖／路透）



民調另一項問題是，「你比4年前過得更好嗎？」33％受訪者給予肯定答案，30％認為變得更糟糕，36％覺得幾乎沒有改變；但被問及美國是否比4年前更好時，32％選民認為是的，卻有高達55％覺得更糟，11％認為差不多。

川普的整體工作表現評價褒貶不一，雖獲得47％選民贊同，卻也高達52％不滿意。實際上，他最好的一次成績是今年4月，贊同與反對比例分別都是49％。值得注意的是，他的施政贊同率從未達到50％，不滿比例僅3次低於50％。

在其他議題方面，川普的疫情處理僅獲44%贊成、55％反對，成為支持率最低的政策。外交政策方面，45%選民贊同、50％反對。移民議題方面，43％贊成、53％反對。醫療保健方面，41％贊同、53％反對。

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