　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普執政4年「經濟」選民最有感！整體施政評價超分裂　疫情是痛點

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川普。（圖／路透）

▲美國總統川普的經濟政策最受好評，新冠疫情處理卻仍是痛點。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

《福斯新聞》於12日公布最新民調指出，美國總統川普4年任期中，經濟政策獲得最正面評價，但其他議題與整體工作表現褒貶不一，尤其新冠肺炎防疫工作，更是成為最低支持率的議題。

根據民調，選民對於經濟景氣的看法與2016年12月大致相似，33％給予正面評價，66%給予負面評價；但是，極端值比例有所改變，高達11％認為經濟景氣「非常好」，與4年前僅3%的數字相比，翻漲近4倍，高達34％認為經濟景氣貧困，與4年前的23％相比，成長不少。

川普最受好評的一直都是經濟政策，他在本次民調中，獲得52％贊同，45％反對的成績。另外，大約40%選民預期經濟將在未來一年好轉，35％認為可能惡化。

川普政府的景氣滿意度今年1月達到高峰，20％選民認為經濟狀況非常好，創下1998年以來的新高，但此數字在疫情爆發後下跌，3月下旬降至12％，5月只剩6％。

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普的整體工作表現評價兩極。（圖／路透）

民調另一項問題是，「你比4年前過得更好嗎？」33％受訪者給予肯定答案，30％認為變得更糟糕，36％覺得幾乎沒有改變；但被問及美國是否比4年前更好時，32％選民認為是的，卻有高達55％覺得更糟，11％認為差不多。

川普的整體工作表現評價褒貶不一，雖獲得47％選民贊同，卻也高達52％不滿意。實際上，他最好的一次成績是今年4月，贊同與反對比例分別都是49％。值得注意的是，他的施政贊同率從未達到50％，不滿比例僅3次低於50％。

在其他議題方面，川普的疫情處理僅獲44%贊成、55％反對，成為支持率最低的政策。外交政策方面，45%選民贊同、50％反對。移民議題方面，43％贊成、53％反對。醫療保健方面，41％贊同、53％反對。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

 
ET快訊
看房10年買不起被一句話點醒　她轉念買人生第一間房
「瑜伽界張柏芝」大尺度全裸！拍攝滑倒跌落溪中
神鬼女業務「私吞客戶保費」金額破百萬　超慘下場曝光
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

緯創印度廠暴動「損失16億新台幣」！iPhone被偷光　設備砸爛燒毀

加拿大接收3萬劑「輝瑞新冠疫苗」　高風險群最快明天起接種

1房擠爆25人！全球最大「橡膠手套製造商」疏於防疫　解僱吹哨人

伊朗處決反對派記者！他加入反政府示威　被控「煽動暴力」被絞死

《巴黎協定》5週年！　聯合國呼籲各國宣布「氣候緊急狀態」

外洩資料爆：近200萬中共黨員「大規模滲透」英國　領館、輝瑞入列

他硬逼未婚妻「不准穿白紗」！PO文驚曝超扯原因　討拍反被罵爆

51年懸案！「黃道帶殺手」詭譎密碼破解　自稱殘殺37人…寫信狂炫

「摩托車幫」夜襲宿舍…秒劫走400名學生！　軍警全面搜索中

《路透》：中國對台發動「灰色地帶」戰略！　真正目的曝光

Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

青青改名開新IG曝超兇福利！　PO出狂晃片...IG暴增3.5萬追蹤者

令人鼻酸？單身狗「勇闖耶誕城」 情侶閃光肆虐...她崩潰：被虐爆！

台中惡霸酒醉「狠甩女童巴掌」衝店內猛砸嗆老闆娘：這樣爽嗎

開心接下課竟見女兒和男孩牽手　爸瞬間火大：準備嫁妝還棍棒？

一家三口幸福在公園拍全家照　懷中女嬰下秒遭「大樹枝」砸死

中國擴張核武實力驚人！至少擁350枚核彈頭...擾台是「逛後花園」

孕婦懷胎9月要生了「7醫院拒收」！苦等病床等到死　寶寶也喪命

毒素抹內褲上！俄反對派領袖幸運躲「二次暗殺」　特工手法曝光

沙烏地吉達港「船隻驚天炸」！　傷亡損失不明

9旬翁勾搭60歲小三！80歲嬤組「長照團」抓姦：買壯陽潤滑劑想怎樣？

訪北韓科學家爆料！金正恩擁「可造45枚核武」原料　射程覆蓋日韓

10歲女童半路遭怪男擄走　「當場拉進火坑淋汽油」警方趕到成焦屍

川普執政4年「經濟」選民最有感！整體施政評價超分裂　疫情是痛點

樂極生悲！中年男露營飲酒狂歡...驚醒後發現與「死神同行」

興奮就用鳥喙啄人！調皮鸚鵡專欺負女保育員　訓練飛行賴手上不動

想自費買暖氣！網推「租屋族3必備」便宜又安全　烘被機暖到秒睡

外交部：哀痛史瓦帝尼總理離世　他是令人尊敬的政治領袖

東湖理髮嬤剪出大愛！開業20年努力存錢　慨捐350萬救護車完成心願

竹科40周年慶　張忠謀、曹興誠明天將破冰同台領獎

駕駛注意！　國道1號豐原大雅路段12/23雙向全封8小時

一家三口幸福在公園拍全家照　懷中女嬰下秒遭「大樹枝」砸死

OTT大戰開打！Disney+開設台灣官網　預計2021年登台

他怒譙「匝道插隊文化」把排隊的當塑膠！駕駛狂點頭：我都黏超緊

信義區「喜憨兒火鍋店」倒數7天歇業！店長曝辛酸...網推爆朝聖

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

國際熱門新聞

緯創印度廠暴動　損失16億新台幣！

210萬人連署關閉　Pornhub正式回應

史瓦帝尼總理戴安柏驚傳過世！享年52歲

德國緊急宣布　16日起全境封城

「僵屍版」安潔莉娜裘莉傳遭判10年徒刑

川普再威脅否決《國防授權法》

全美日增20萬例！路透：川普等人將接種疫苗

黎智英被控「勾結外國罪」恐遭送中

路透：駭客入侵美財政部！白宮開國安會議

女兒失蹤　媽在色情網站看到她

研究：醫師生日當天動刀　患者死亡率較高

趙斗淳顧人怨！群眾叫囂+直播吃麵　居民趁夜搬家

打完輝瑞疫苗「眼歪嘴斜」！美4人出現不良反應

夫妻觸電亡　兒破門搶救也送命

更多熱門

相關新聞

拜登提名戴琪　中國認為她危險

拜登提名戴琪　中國認為她危險

美國大選結束、政黨輪替，大家都在關心新的團隊成員會如何改變或延續既有的政策。日前最新消息是總統當選人拜登提名戴琪 (Katherine Tai) 出任美國貿易代表，負責主導所有美國對外的貿易談判。到底她是何方神聖？這個任命案將會對美中關係帶來什麼影響呢？

飛機將起飛　發現機翼怪男擺Pose

飛機將起飛　發現機翼怪男擺Pose

美選舉人團今投票　川普將遭重擊

美選舉人團今投票　川普將遭重擊

加國接收3萬劑疫苗　高風險群將接種

加國接收3萬劑疫苗　高風險群將接種

中國11大壩下游五國！美監測衛星正式上線

中國11大壩下游五國！美監測衛星正式上線

關鍵字：

北美要聞美國川普福斯新聞

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

房仲無套玩殘！人妻懷孕崩潰　恐怖復仇

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

蘇貞昌買漫畫送孫女報統編　政院認了

尪拒同房！放錄音筆她一聽秒離婚

台南女「色情直播」被發現　未婚夫友冷笑：要說嗎

即／板橋男闖住家刺數刀　屋主無呼吸心跳

Hebe撕破臉華研談判內幕曝！

人夫男友狂偷吃　她怒勒斃「橡皮筋綁滿下體」

瘦子唱一半突曝2喜訊...全場叫瘋！

獨攀能高安東軍失聯　15歲少年找到了

受害者遭趙妻緊跟12年　開窗就看到趙斗淳家　

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

小隻馬跪趴躲蟑螂！桌下哭晃「神還原」

汪戴「霸王花」爸歪：像移動肛門

Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！

更多

最夯影音

更多
Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」

Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」
蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面