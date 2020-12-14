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以無端血腥為由！推特刪「南京大屠殺」史料貼文　挨轟雙標反文明

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▲13日公祭儀式現場。（圖／央視新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

13日是大陸官方認定的第七個「南京大屠殺死難者國家公祭日」，不過有部分推特中文用戶卻發現，在發布有關南京大屠殺史料後，被以「無端血腥」為由刪文封號。

▲▼Twitter刪除南京大屠殺史料帖文 。（圖／翻攝自推特）

▲有用戶指關於南京大屠殺史料貼文被刪除 。（圖／翻攝自推特） 

據《觀察者網》報導，多名推特中文用戶在13日發布南京大屠殺的有關歷史圖片和影片，卻被推特以「違反我們禁止發布描繪無端血腥的媒體的規定」、「不得分享過度血腥的媒體（如重傷、折磨）」等理由封鎖賬號，有關的資料被刪除或要求刪除。

報導指出，用戶發布的照片大多是國際公認的歷史圖片，包括「遠東國際軍事法庭」的公開證據，譬如南京大屠殺「百人斬」劊子手向井敏明少尉和野田毅少尉罪證的日本新聞截圖。

除了封鎖賬號、刪除圖片外，推特更以「敏感內容」為由「限流」一些相關的文藝創作和紀錄片， 例如旅美畫家李自健油畫《南京大屠殺》以及一段長達2分鐘的南京大屠殺英文介紹影片。

中國歷史研究院官方微博稱，關於南京大屠殺，到底是誰製造了這場血腥？西方國家宣揚的所謂新聞自由，一旦涉及真正突破人類文明底線的滔天罪惡，反倒閉口不言，這就充分暴露了他們的本質「不文明」，甚至是「反人類文明」，批評Twitter 在南京大屠殺問題上鬧「雙標」。

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