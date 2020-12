快訊／英國著名諜報小說家過世！　約翰勒卡雷享壽89歲

▲約翰勒卡雷的小說成為冷戰經典。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

英國《衛報》報導,著名諜報小說家約翰勒卡雷(John le Carré)於台灣時間14日清晨過世,享壽89歲。他生前以自身二戰間諜經驗寫就的小說《鍋匠,裁縫,士兵,間諜》(Tinker Tailor Soldier Spy)聞名,該著被翻拍成英文同名電影《諜影行動》。

約翰勒卡雷在二戰期間曾是一名間諜,與同期的一些間諜一樣,他選擇從走鋼索的職業生涯中退下,以自身經歷為藍本,寫下一部部引人入勝的諜報小說。除了《鍋匠,裁縫,士兵,間諜》外,他還著有《冷戰諜魂》(The Spy Who Came in from the Cold),以及《夜班經理》(The Night Manager)。這些著作讓他成為世界聞名、最暢銷的小說家之一。

約翰勒卡雷的家屬於周日(13日)證實,他於前一日晚間在皇嘉康威爾醫院(Royal Cornwall Hospital),因肺炎病重過世,「我們對他的過世感到深深哀慟」。他的經紀人蓋勒(Jonny Geller)形容他是「英國文學一位不可撼動的巨人」。

大師的離去引來大師的悼念,美國多產暢銷作家、電影《刺激1995》、《小丑》等原著作家史蒂芬金(Stephen King)寫下,「這糟糕的一年已經帶走了文學巨人和人道的精神」;當代英國大眾小說家哈里斯(Robert Harris)則說,得知英國戰後其中一位最棒的小說家過世的消息,讓他滿懷悲傷。