美最高法院駁回德州訴訟　川普律師撂話：總統應該宣布實施戒嚴

▲川普律師林 ‧ 伍德放話要川普作出類似宣布戒嚴的言論。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國德州檢察總長對賓夕法尼亞等4個關鍵州的訴訟，日前遭最高法院駁回，為川普效力的律師接受保守派媒體《新聞極限》（Newsmax TV）訪問時表示，該案應該要進入訴訟程序，因其站得住立場；否則的話，總統川普應該實施戒嚴。

《新聞極限》報導，德州檢察總長的告訴在美東時間11日遭最高法院駁回，律師林 ‧ 伍德（Lin Wood）針對由他負責的對喬治亞州案表示，該案有個簡單的前提，就是他認為11月3日的美國總統大選是違法、違憲的，他並聲稱郵寄缺席投票是該州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger），在今年三月與民主黨達成的黑箱交易。

林 ‧ 伍德聲稱聯邦選舉的流程被更動了，而此舉若非該州議員制定通過，否則就是違法，所以他得出選舉結果是違法的，重新計票的依據也是違法的，明年元月5日的選舉也是違法的。

林 ‧ 伍德強調，自己以選民名義對喬治亞州進行的訴訟是合理且站得住腳的，但若最高法院要持續駁回這些訴訟的話，那他建議「某些在乎這個國家法律規則的人應該有所行動，那就是總統川普。如果最高法院沒有作為，我認為總統應該做出戒嚴的某種延伸宣布。」

與大多數挺川的共和黨人相同，林伍德重申這次大規模選舉舞弊的指控，已有大量的證據，而一個國家的投票機制應該保持誠信公正。

儘管如此，目前實際並無確切的大規模選舉舞弊證據，此前司法部長巴爾（William Barr）也坦承這一點。