「最大的贏家會是中國」　川普再揚言否決《國防授權法》

▲川普揚言否決2021年的《國防授權法》。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國參議院日前通過《國防授權法》，當中將透過協助台灣與建立太平洋威懾倡議，強化美國印太防禦能力，以嚇阻中國進犯。然而在當時因內容存在令總統川普不滿意的法條，他很快表示會否決《國防授權法》；美東時間周日（13日），他再發推特表示將否決法案，並聲稱若通過，最大贏家就是中國。

「中國會是我們《國防授權法》的最大贏家」，川普在推特聲稱，「我會否決！」儘管他從未確切表明為何預算高達7405億美元（約新台幣20.8兆元）的2021》《國防授權法》何以讓中國成為贏家，但他過去幾天堅持法案內存在令他不滿的法條，因此將予以否決。

《國防授權法》有關台灣的部分主要在1260條與9724條。1260條重申美國國會對《台灣關係法》與六項保證的基本1260A條則是與對台軍售有關；1260B條建議美國與台灣建立醫療安全伙伴關係；9742條則為保障台灣公民在國際金融組織的公平雇傭規範。

此外，《國防授權法》也建立《太平洋威懾倡議》（Pacific Deterrence Initiative）旗艦新計畫，進一步加強美國在印太區域的防禦能力與盟友關係，遏制中國勢力發展，並包括禁止對香港警察出口受管制的國防物品、服務、受管制軍需品，以及對中方損害《中英聯合聲明》進行制裁等。

不過法案內《通訊端正法》（Communications Decency Act）第230條是川普的眼中釘，因該法條旨在讓網路科技公司免於對用戶張貼的內容承擔相關法律責任，而臉書、推特與Google等巨型企業多次因政治關係和行動，遭川普和司法部等進行指控和司法調查等。因此川普揚言，若不廢止《通訊端正法》第230條，就不會讓《國防授權法》通過，這將打破美國連續58年來年年皆通過《國防授權法》的傳統。

至於川普行使否決權後國會如何回應，眾院軍事委員會議員已表明不排除加開院會，推翻總統否決。根據美國憲法，若總統行使否決權退回法案，參眾兩院重新表決，並均以2/3絕對多數通過法案，就得以推翻總統否決權。