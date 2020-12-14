　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「最大的贏家會是中國」　川普再揚言否決《國防授權法》

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川普認為喬治亞州選舉充滿弊端，在訴訟中要求重新舉辦總統選舉。（圖／路透社）

▲川普揚言否決2021年的《國防授權法》。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國參議院日前通過《國防授權法》，當中將透過協助台灣與建立太平洋威懾倡議，強化美國印太防禦能力，以嚇阻中國進犯。然而在當時因內容存在令總統川普不滿意的法條，他很快表示會否決《國防授權法》；美東時間周日（13日），他再發推特表示將否決法案，並聲稱若通過，最大贏家就是中國。

「中國會是我們《國防授權法》的最大贏家」，川普在推特聲稱，「我會否決！」儘管他從未確切表明為何預算高達7405億美元（約新台幣20.8兆元）的2021》《國防授權法》何以讓中國成為贏家，但他過去幾天堅持法案內存在令他不滿的法條，因此將予以否決。

《國防授權法》有關台灣的部分主要在1260條與9724條。1260條重申美國國會對《台灣關係法》與六項保證的基本1260A條則是與對台軍售有關；1260B條建議美國與台灣建立醫療安全伙伴關係；9742條則為保障台灣公民在國際金融組織的公平雇傭規範。

此外，《國防授權法》也建立《太平洋威懾倡議》（Pacific Deterrence Initiative）旗艦新計畫，進一步加強美國在印太區域的防禦能力與盟友關係，遏制中國勢力發展，並包括禁止對香港警察出口受管制的國防物品、服務、受管制軍需品，以及對中方損害《中英聯合聲明》進行制裁等。

不過法案內《通訊端正法》（Communications Decency Act）第230條是川普的眼中釘，因該法條旨在讓網路科技公司免於對用戶張貼的內容承擔相關法律責任，而臉書、推特與Google等巨型企業多次因政治關係和行動，遭川普和司法部等進行指控和司法調查等。因此川普揚言，若不廢止《通訊端正法》第230條，就不會讓《國防授權法》通過，這將打破美國連續58年來年年皆通過《國防授權法》的傳統。

至於川普行使否決權後國會如何回應，眾院軍事委員會議員已表明不排除加開院會，推翻總統否決。根據美國憲法，若總統行使否決權退回法案，參眾兩院重新表決，並均以2/3絕對多數通過法案，就得以推翻總統否決權。

ET快訊
已婚男友狂偷吃：一堆人排隊跟我交往　她怒勒斃！橡皮筋綁滿下體
買漫畫打統編「全對話曝光」！蘇貞昌提一籃結帳…行政院回收發票
台友邦總理驚傳過世！　享年52歲
幼稚園心碎一幕！爸接女兒下課驚見「小情人出軌」　22秒偷心崩
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全美一夕暴增20萬例！　路透：川普與白宮高層會接受首波疫苗接種

史瓦帝尼總理戴安柏驚傳過世！享年52歲　染疫後在南非治療

美最高法院駁回德州訴訟　川普律師撂話：總統應該宣布實施戒嚴

快訊／英國著名諜報小說家過世！　約翰勒卡雷享壽89歲

「最大的贏家會是中國」　川普再揚言否決《國防授權法》

「僵屍版」安潔莉娜裘莉求特赦失敗！　伊朗少女傳遭判刑10年

日團隊研究：醫師生日當天動刀　患者術後死亡率較高

路透：高技術駭客入侵美財政部！「背後是外國政府」　白宮急開會

黎智英被控「勾結外國罪」成首例！　《國安法》下恐遭送中

2021年首季拚1億人接種！　美國疫苗分發配送中

Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

青青改名開新IG曝超兇福利！　PO出狂晃片...IG暴增3.5萬追蹤者

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

令人鼻酸？單身狗「勇闖耶誕城」 情侶閃光肆虐...她崩潰：被虐爆！

台中惡霸酒醉「狠甩女童巴掌」衝店內猛砸嗆老闆娘：這樣爽嗎

開心接下課竟見女兒和男孩牽手　爸瞬間火大：準備嫁妝還棍棒？

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

全美一夕暴增20萬例！　路透：川普與白宮高層會接受首波疫苗接種

史瓦帝尼總理戴安柏驚傳過世！享年52歲　染疫後在南非治療

美最高法院駁回德州訴訟　川普律師撂話：總統應該宣布實施戒嚴

快訊／英國著名諜報小說家過世！　約翰勒卡雷享壽89歲

「最大的贏家會是中國」　川普再揚言否決《國防授權法》

「僵屍版」安潔莉娜裘莉求特赦失敗！　伊朗少女傳遭判刑10年

日團隊研究：醫師生日當天動刀　患者術後死亡率較高

路透：高技術駭客入侵美財政部！「背後是外國政府」　白宮急開會

黎智英被控「勾結外國罪」成首例！　《國安法》下恐遭送中

2021年首季拚1億人接種！　美國疫苗分發配送中

「玩過就好別再讓我看到妳」　多情人夫嫌女友矮又醜！慘遭勒斃

《庫洛魔法使》小可＆斯比一起在戒指放閃！情侶戴櫻狼對戒更甜蜜

小奶貓躺雙黃線！桃園25歲警「冒雨援助」感動千人　網讚好暖心

橡皮筋綁滿已婚偷吃男友下體！她下手3次才殺害　凶車遇靈異力量

UBA／林佳儀是關鍵！聯手傷癒曾凱羚演雙十　台體終拿首勝

全美一夕暴增20萬例！　路透：川普與白宮高層會接受首波疫苗接種

亨利卡維爾突被吊到6m高！　「痛到無法走路」暫停拍攝《獵魔士2》

客戶是我最棒的老師　東森購物客服之星黃婷瑋

歡迎回歸！KD開場就來記雙手爆扣　著籃網球衣第一分入帳

他稱「我爸尹衍樑」擁8公司　直播主遭坑殺：沒看過這麼賤的男人

釣蝦場群架！2男遭痛毆推下蝦池 少婦一旁淡定收竿...網驚：老江湖

國際熱門新聞

210萬人連署關閉　Pornhub正式回應

德國緊急宣布　16日起全境封城

史瓦帝尼總理戴安柏驚傳過世！享年52歲

「僵屍版」安潔莉娜裘莉傳遭判10年徒刑

女兒失蹤　媽在色情網站看到她

川普再威脅否決《國防授權法》

研究：醫師生日當天動刀　患者死亡率較高

黎智英被控「勾結外國罪」恐遭送中

英、歐盟均同意　脫歐談判再延長

路透：駭客入侵美財政部！白宮開國安會議

打完輝瑞疫苗「眼歪嘴斜」！美4人出現不良反應

趙斗淳顧人怨！群眾叫囂+直播吃麵　居民趁夜搬家

美分發疫苗　2021首季拚1億人接種

夫妻觸電亡　兒破門搶救也送命

更多熱門

相關新聞

美最高法院駁回德州訴訟　川普律師：應宣布戒嚴

美最高法院駁回德州訴訟　川普律師：應宣布戒嚴

美國德州檢察總長對賓夕法尼亞等4個關鍵州的訴訟，日前遭最高法院駁回，為川普效力的律師接受保守派媒體《新聞極限》（Newsmax TV）訪問時表示，該案應該要進入訴訟程序，因其站得住立場；否則的話，總統川普應該實施戒嚴。

路透：駭客入侵美財政部！白宮開國安會議

路透：駭客入侵美財政部！白宮開國安會議

黎智英被控「勾結外國罪」恐遭送中

黎智英被控「勾結外國罪」恐遭送中

美分發疫苗　2021首季拚1億人接種

美分發疫苗　2021首季拚1億人接種

川粉遊行暴力升級4人遭刺、1人中槍

川粉遊行暴力升級4人遭刺、1人中槍

關鍵字：

美國參議院國防授權法印太中國總統川普

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

房仲無套玩殘！人妻懷孕崩潰　恐怖復仇

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

尪拒同房！放錄音筆她一聽秒離婚

即／板橋男闖住家刺數刀　屋主無呼吸心跳

蘇貞昌買漫畫送孫女報統編　政院認了

受害者遭趙妻緊跟12年　開窗就看到趙斗淳家　

瘦子唱一半突曝2喜訊...全場叫瘋！

台南女「色情直播」被發現　未婚夫友冷笑：要說嗎

Hebe撕破臉華研談判內幕曝！

他晚上10點後洗衣服 　房東：斷電到明天　

台南正妹女警指揮！駕駛看呆…慘被老婆巴頭

快訊／15歲獨攀少年找到了！

小隻馬跪趴躲蟑螂！桌下哭晃「神還原」

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

汪戴「霸王花」爸歪：像移動肛門

更多

最夯影音

更多
Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」

Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」
蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

青青改名開新IG曝超兇福利！　PO出狂晃片...IG暴增3.5萬追蹤者

青青改名開新IG曝超兇福利！　PO出狂晃片...IG暴增3.5萬追蹤者

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面