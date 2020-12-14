日團隊研究：醫師生日當天動刀　患者術後死亡率較高

▲醫師專注力仍會因不同因素受到影響。（圖／翻攝自Pixabay）

文／中央社東京13日綜合外電報導

日本慶應大學等組成的研究團隊，在分析美國醫師動刀與患者死亡率等醫療資料後發現，如果在外科醫師生日當天動刀，患者術後死亡率會較其他日子來得高。

日本時事通信社報導，研究團隊說明，這是暗示外科醫師表現可能受到個人主要因素影響的首項研究，但現階段沒有必要過度擔心。

這篇論文12日前已發表在「英國醫學期刊」（British Medical Journal）。

外科醫師面對眼前手術專注力降低的主因很多，慶應大學特任助理研究員加藤弘陸，與美國加州大學洛杉磯分校副教授津川友介等人組成的研究團隊，則關注醫師「生日」對手術帶來的影響。

這項研究以很難選擇手術日期的緊急手術作為對象，調查2011年到2014年美國65歲以上高齡者約98萬筆手術資料，再結合執刀的外科醫師約4萬7500人資料進行分析。

經過統計分析，並排除患者年齡、性別等影響後，比較同一位外科醫師生日所進行的手術，與生日以外日期進行手術的術後30天死亡率，結果顯示醫師生日當天動刀的術後死亡率為6.9%，較其他日期動刀的術後死亡率5.6%高1.3個百分點。