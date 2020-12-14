瘋電影／食人少年幫　弱肉強食武器說話的黑幫秩序

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影流暢無冷場，很好看，義大利導演總是對黑幫了解透徹，而透過一群小屁孩，成長過程中眼見父母遭受黑道每週來收保護費，因緣際會的透過被軟禁的黑道大哥協助，拿到槍械而奪回街道所有權，整部電影流暢並能感同身受這些孩子的匱乏與有限的生命經驗，父母忙於家計弱勢單親更無暇管教，這些孩子相互取暖，劇本寫得非常流暢，看完除了嘆息還是嘆息。

這部電影的導演非常會說故事，透過鏡頭語言感受年輕氣盛和義無反顧的不怕死孩子，整部電影非常的『惡童』，這些孩子沒有選擇的機會，他們被生在這樣的環境，靠自己搏出自己的一片天，道德是何物，這裡只有生存掠奪，生死存亡的賭注，很厲害的一部電影，非常推薦。

原名電影取名為＂食人魚＂，很厲害的名字，而片中小女友擔起選美少女的腳色，非常漂亮養眼。



片 名：食人少年幫

英文片名：Piranhas

類 型：劇情、犯罪

上映日期：2020-12-04

片 長：01時51分

導 演：克勞迪歐喬凡尼西(Claudio Giovannesi)

演 員：弗朗切斯科迪拿波里(Francesco Di Napoli) 、 薇薇安娜阿普蕾雅(Viviana Aprea) 、 馬蒂亞皮安諾戴巴佐(Mattia Piano Del Balzo)

國 家：義大利

語 言：義大利語

發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

15歲的尼可拉與母親和弟弟生活在義大利那不勒斯街區，當地由黑幫控制，壓迫著窮人收受保護費。尼可拉和朋友們總幻想著能脫離貧窮，過上錦衣玉食的生活，正值青春期的他們開始為幫派販毒，逐步踏入充斥暴力、背叛和慾望的犯罪世界…

▲這群貧民孩子只能選擇武力對抗暴力。



▲有福同享是同伴互挺的基石，當利益出現不均時又是一起戰鬥的開始。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI