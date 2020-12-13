伊朗處決反對派記者！他加入反政府示威　被控「煽動暴力」被絞死

▲伊朗當局12日處決前反對派人物薩姆。（圖／路透）

文／中央社德黑蘭12日綜合外電報導

伊朗國營電視台報導，伊朗當局今（12日）天處決前反對派人物薩姆（Ruhollah Zam）。薩姆與2017年底爆發的反政府抗議活動有關，先前曾流亡法國。

《法新社》報導，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）去年10月宣布逮捕薩姆，聲稱他「接受法國情治單位指揮」。薩姆被控犯下伊朗最重罪名之一「塵世腐敗」（corruption on earth），今年6月被判處死刑。

國營電視台報導，伊朗最高法院考量薩姆犯下對國家不利的「罪行嚴重程度」後，決定維持判決，於是「反革命分子」薩姆今晨接受絞刑伏法。伊朗國營電視台還提到，薩姆「受到若干國家情治單位保護」。

官方的《伊朗通訊社》（IRNA）報導，薩姆罪行還包括替法國和一個未指明的中東國家刺探情報、與「敵對的美國政府」合作、行為有害國家安全、侮辱「伊斯蘭教的神聖性」，以及在2017年的示威抗議中煽動暴力。

伊朗在2017年12月和2018年1月爆發民眾抗爭，至少有25人在動亂中喪生，當時是因為國內經濟困頓引發群眾抗議。

薩姆據傳先前住在巴黎，他曾在通訊軟體Telegram 經營名為「阿麥德新聞」（Amadnews）的頻道。但伊朗以煽動「武裝起義」為由要求移除薩姆的帳號後，Telegram已關閉這個頻道。

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