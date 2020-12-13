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川粉遊行暴力升級…4人遭刺、1人中槍！　還想在「人群中」點煙火

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▲▼美國華府示威衝突升級。（圖／路透）

▲美國華府示威衝突升級。（圖／路透）

記者張方瑀／編譯

美國總統川普連任失利後，其支持團體12日在各地發起示威遊行，入夜後更升級為暴力衝突。在華府有4人遭刺傷，至少23人遭逮捕；另外在華盛頓州還有1人中彈死亡，更有人試圖在人群中點燃煙火，所幸警察及時發現將煙火拆除。

▲▼美國華府示威衝突升級。（圖／路透）

▲美國華府示威衝突升級。（圖／路透）

根據ABC報導，川普支持者和多個保守派團體12日白天在華府舉辦示威遊行，儘管有大批警力駐守，仍在晚間升級為暴力衝突，包含極右翼白人民族主義團體「驕傲男孩」（Proud Boys）的成員在內共4人遭嚴重刺傷，目前仍在醫院觀察，還有5人受傷送醫。華盛頓特區市長辦公室指出，截至當天晚上9時共有23人遭逮捕。

美國西岸華盛頓州同樣爆發遊行衝突，該州首府奧林匹亞市（Olympia）更傳出槍響，巡警賴特（Darren Wright）表示，有1人中槍身亡，現在已拘留1名嫌疑犯，但還在釐清到底是哪一派團體開槍。

除此之外，當地在12日全天都不停爆發零星衝突，有些團體拿槍上街，也有團體不斷揮舞噴灑煙霧器。賴特指出，他們還在當地發現了爆裂裝置，拆解之後發現是一般商業用煙火，但若是在人群中點燃，後果恐不堪設想。

近幾個月來，在暴力事件中傳出槍響已經是家常便飯，更因此導致多起死亡事件。例如8月底時威斯康辛州有2人在遊行時中槍身亡、10月時在丹佛則有1人喪生。

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