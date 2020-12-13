　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓防疫被批慢半拍！單日破千人確診新冠...首都圈580人等嘸病床

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南韓新冠單日新增確診突破1千，為疫情以來最大危機。（圖／路透社）

▲南韓新冠單日新增確診突破1千，為疫情以來最大危機。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）在冬季進入第3波全國性大流行後，疫情急轉直下，今（12）日更是通報1030人確診，創下今年1月20日出現首宗確診者以來最高紀錄。對此，總統文在寅於下午3時緊急召開會議，強調提升防疫層級至第3階段乃是最後的手段，一旦防疫當局認為提升防疫層級無可避免，應可立即實施。

根據南韓政府定義，一旦疫情進入全國性大流行階段，且隨著患者激增造成醫療體系瀕臨崩潰危機，則可適用提升社交距離防疫至第3階段，高達50多萬間店家與設施必須停止營業，在社會與經濟層面上迎來巨大衝擊、損害。

▲▼文在寅緊急主持會議，稱此波疫情為最關鍵致命的危機。（資料照／CFP）

▲文在寅緊急主持會議，稱此波疫情為最關鍵致命的危機。（資料照／CFP）

根據《韓聯社》報導，文在寅時隔10個多月主持中央災難安全對策本部會議，他稱此波疫情為新冠肺炎傳入南韓後最關鍵、致命的危機，必須儘速動員全國上下的防疫能量，「隨著儘速擴大實施篩檢範圍，雖恐造成確診者持續增加，卻是能在最短時間內能揪出確診者，進而斬斷感染源的最佳方法。」

報導分析，在進入第3波疫情時的初期，防疫當局雖將首都圈防疫層級提升至第2.5階段、其他地區提升為第2階段，然而南韓政府欲同時抓住經濟、防疫「兩隻兔子」，如此態度使得防疫措施最終落於亡羊補牢，加上現下已進入冬季，氣溫與濕度降低有利病毒生存繁衍，且室內空間更難以通風，慢半拍的防疫態度自然無法追趕上阻止病毒擴散的速度。

▲▼南韓防疫當局擴大篩檢力度，極力揪出確診者。（圖／路透社）

▲南韓防疫當局擴大篩檢力度，極力揪出確診者。（圖／路透社）

高麗大學九老醫院教授金宇柱（김우주）接受電訪時表示，「政府當初太著急於調降防疫層級，加上之後將原本3個階段的防疫措施標準細分為5個階段。在每逢危機時錯失最佳防疫時機，就算日後調升至第3階段，恐怕在防疫上也難以見效。」

根據中央事故收拾本部13日統計，首都圈目前高達580名確診者在家等待安排住院病房、或是生活治療中心床位。對此，京畿道知事李在明（이재명）在臉書上表示，新冠肺炎防疫等同於準作戰狀態，在病床嚴重不足情況下，已計畫將京畿道某大學的宿舍安排為緊急病房。

►防疫失控！南韓新冠昨「激增1030例」確診...創疫情以來328天紀錄

南韓現行防疫措施
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、理髮美容院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務配戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
「被詛咒的樓梯」影片流出！　他看傻：這一階超詭異
快訊／29歲男登山步道墜谷！傷重身亡
「18歲低胸妹」啪1次1萬：存錢上大學　男完事後背脊涼了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓慘遭禽流感肆虐！13處農場「驗出H5N8病毒」...鴨肉價格飆漲

伊朗處決反對派記者！他加入反政府示威　被控「煽動暴力」被絞死

《巴黎協定》5週年！　聯合國呼籲各國宣布「氣候緊急狀態」

川粉遊行暴力升級…4人遭刺、1人中槍！　還想在「人群中」點煙火

南韓防疫被批慢半拍！單日破千人確診新冠...首都圈580人等嘸病床

外洩資料爆：近200萬中共黨員「大規模滲透」英國　領館、輝瑞入列

別在醫生「生日當天」動手術？　最新研究曝：死亡率比較高

解禁！入學招考開放「帶手機進場查資料」　日本私大開先河

趙斗淳一回家就惹眾怒！群眾堵門口叫囂+直播吃麵...居民趁夜搬家

拍照翻越圍欄…她下秒重摔80公尺慘死！　家人崩潰直擊墜落瞬間

許孟哲「洗屁屁專員」見女兒變娃娃音　評論趙孟姿禮服結巴..求生慾滿分XD

男偶像出席頒獎典禮…進場沒位子！ 苦找4分鐘「站著鼓掌」結果黯然離場

李艾薇喊蕭敬騰「爸爸」揭暖舉　自爆隔離14天太想家：我都在哭

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

中天新聞12日0點正式關台　蔡衍明親自倒數完「321」一片黑

5566看許孟哲結婚紅包一定領最多　賈永婕結婚久了..提醒趙孟姿「享受現在」

令人鼻酸？單身狗「勇闖耶誕城」 情侶閃光肆虐...她崩潰：被虐爆！

中天新聞12日0點正式關台！　時間一到..最後畫面曝光

李國超、高欣欣相愛15年結婚了！　家傳戒指套牢：謝謝老天爺把她賜給我

剖腹產肚內驚藏「壘球大紗布」6醫護忘拿出...她痛半年見真相

南韓慘遭禽流感肆虐！13處農場「驗出H5N8病毒」...鴨肉價格飆漲

伊朗處決反對派記者！他加入反政府示威　被控「煽動暴力」被絞死

《巴黎協定》5週年！　聯合國呼籲各國宣布「氣候緊急狀態」

川粉遊行暴力升級…4人遭刺、1人中槍！　還想在「人群中」點煙火

南韓防疫被批慢半拍！單日破千人確診新冠...首都圈580人等嘸病床

外洩資料爆：近200萬中共黨員「大規模滲透」英國　領館、輝瑞入列

別在醫生「生日當天」動手術？　最新研究曝：死亡率比較高

解禁！入學招考開放「帶手機進場查資料」　日本私大開先河

趙斗淳一回家就惹眾怒！群眾堵門口叫囂+直播吃麵...居民趁夜搬家

拍照翻越圍欄…她下秒重摔80公尺慘死！　家人崩潰直擊墜落瞬間

台灣人搶買美股！新手也能靠ETF「年賺13%」　3操作術公開

彰化139線死亡彎道又出事！轎車違規迴轉擦撞機車　騎士倒地送醫

SBL／璞園新砍將誕生！　盧峻翔抗台啤飆生涯新高26分

人妻偷吃鬧離婚！老公「心臟病發」倒地亡…她冷喊：不要在那邊裝

上千人次搶修！台鐵東正線14日恢復單線雙向通　24小時監控邊坡

新北U18／小高一林佳緯5局7K好投最欣賞江少慶　目標提升均速　

日職／惹得沙胖哈哈大笑　瓊斯曝：日本披薩更好吃！

王定宇提「三問馬英九」揭開放萊牛真相：為了政治鬥爭厚臉皮扯謊

小手遭菸頭燙爛！未滿1歲遭虐「冷血照片」曝...醫：每月平均有5起

基隆消防局辦理防災士教育訓練　積極推廣深化民眾防災應變能力

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

國際熱門新聞

快訊／緯創印度廠「發生暴動」　2000工人砸毀公司

打完輝瑞疫苗「眼歪嘴斜」！美4人出現不良反應

祖孫3人慘死貨車輪下　警員追查傻了

趙斗淳顧人怨！群眾叫囂+直播吃麵　居民趁夜搬家

夫妻觸電亡　兒破門搶救也送命

女兒失蹤　媽在色情網站看到她

中研院揪出主宰全球新冠病毒株　登國際期刊

緯創印度廠2000人暴動！　 疑似犯罪疑點重重

為當TikTok網紅「亂丟貓」！馬國19歲反被捕

泰王要讓「出家廢后」復位　貴妃急了

拍照翻越圍欄　她重摔80公尺慘死

日本新冠疫情炸裂　鄉民：全國心態散漫

電視一組數字！他買彩券中2300萬

金基德東歐染疫亡...家屬嘆：就地火葬！

更多熱門

相關新聞

台醫院恐秒癱瘓！醫赴美直擊「新冠重災區」台醫院恐秒癱瘓

台醫院恐秒癱瘓！醫赴美直擊「新冠重災區」台醫院恐秒癱瘓

新冠肺炎案例在全世界仍然持續上升，台灣因初期防疫有成，民眾能夠安然聚會、出遊，猶如平行時空！然而台灣有位有急診醫師周浩昌，2019年11月赴美1年多，更選在「新冠肺炎重災區」德州看診，他以第一線角度分享所見所聞，並表示「我應該是看過最多COVID-19病人」的台灣急診醫師了，直指「若發生台灣，醫療系統一定會崩潰。」

日本私大開先河　入學考可帶手機

日本私大開先河　入學考可帶手機

趙斗淳顧人怨！群眾叫囂+直播吃麵　居民趁夜搬家

趙斗淳顧人怨！群眾叫囂+直播吃麵　居民趁夜搬家

第6型新冠病毒株主宰全球　莊人祥：可能是好消息

第6型新冠病毒株主宰全球　莊人祥：可能是好消息

印尼移工陰性入境頻確診　指揮中心規劃解方

印尼移工陰性入境頻確診　指揮中心規劃解方

關鍵字：

日韓要聞世界疫情南韓新冠肺炎文在寅社交距離防疫第3階段首爾封城

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

房仲無套玩殘！人妻懷孕崩潰　恐怖復仇

巨型蛛亂入民宅！女和牠生活一年

8.3強震遇浪漫真愛！「大叔救了22歲少女」

范冰冰遭捲車底「拖行18公尺」！

【心內話】為愛過勞死

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

仿妝夭后肺腺癌離世！醫曝「4種人很危險」：早期毫無症狀

Hebe撕破臉華研談判內幕曝！

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

蘿莉塔女孩西門町徵「172cm以上帥男友」　百男搶認識

男友脫口「想吃什麼」張艾亞心寒談分手！

手機2天僅賣75支　霸氣女董座臉綠

蘆洲街頭按喇叭竟召喚出「+9棒棒隊」

新北耶誕城擠爆　毀滅式人潮再現

倉鼠斷食3天　破案害他們綜藝摔

更多

最夯影音

更多
許孟哲「洗屁屁專員」見女兒變娃娃音　評論趙孟姿禮服結巴..求生慾滿分XD

許孟哲「洗屁屁專員」見女兒變娃娃音　評論趙孟姿禮服結巴..求生慾滿分XD
男偶像出席頒獎典禮…進場沒位子！ 苦找4分鐘「站著鼓掌」結果黯然離場

男偶像出席頒獎典禮…進場沒位子！ 苦找4分鐘「站著鼓掌」結果黯然離場

李艾薇喊蕭敬騰「爸爸」揭暖舉　自爆隔離14天太想家：我都在哭

李艾薇喊蕭敬騰「爸爸」揭暖舉　自爆隔離14天太想家：我都在哭

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

中天新聞12日0點正式關台　蔡衍明親自倒數完「321」一片黑

中天新聞12日0點正式關台　蔡衍明親自倒數完「321」一片黑

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面