　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

趙斗淳一回家就惹眾怒！群眾堵門口叫囂+直播吃麵...居民趁夜搬家

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼趙斗淳12日出獄。（圖／達志影像）

▲趙斗淳12日出獄。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

今年68歲的南韓知名「淫魔」趙斗淳（조두순）曾以殘忍、血腥手段性侵8歲女童，昨（12）日上午結束12年的刑期提早出獄，不料從首爾南部監獄搭乘專車返回位於京畿道安山市檀園區的住處時，慘遭大批憤怒市民尾隨，直到晚間住家外仍圍著處於對峙中的群眾與警察，無奈的鄰居被氣到只好趁夜緊急搬家，只怕往後恐無寧日。

綜合韓媒報導，大批圍著趙斗淳住處的人潮直到晚間仍未消去，其中不乏為了拍攝影片與直播的Youtuber、示威群眾，以及鎮守在該處的警察，然而這卻嚴重造成了附近居民的困擾，就有人將2名住戶慌忙「逃家」的過程拍下來上傳論壇，引起非議。

從影像中可以看到，2名居民透過窗戶看了待在樓下的示威群眾與警察一眼後，便匆忙從樓梯下樓，準備快速逃離現場，然而步出1樓大門時，卻見到一旁示威群眾與看熱鬧的Youtuber不斷拿起相機拍攝，甚至有人遞出麥克風，準備進行採訪。

對此，網友紛紛位無辜的住戶抱不平，「其他居民到底是犯什麼罪啊」、「他們好像不知道自己的行為已經對他人造成嚴重困擾了！」

▲▼憤怒的群眾與堅守當地的警察對峙。（圖／達志影像）

▲憤怒的群眾包圍趙斗淳搭乘的專車。（圖／達志影像）

不僅如此，直到今（13）日上午，趙斗淳住處外仍聚集許多群眾，不少人對著門窗開口大罵「我要殺了你」，除了有30多名Youtuber將巷口擠得水洩不通、同時拿起攝錄影機進行頻道直播，另外還有10多名直播主拿起相機高聲喊叫、罵髒話，「趙斗淳，你早餐還吃得下嗎？」

甚至有Youtuber居然趁機宣傳，大發一股憤怒財，「只要來我的頻道和影片按讚、訂閱，我就會潛入趙斗淳的家，把那廝畜生給拖出來問罪！」

此外，還有民眾用趙斗淳的住處地址訂外送餐點，甚至爬上建築物後方的瓦斯管線。而有1名年僅17歲的Youtuber專程從京畿道水原市趕往安山市，拿著平底鍋爬上趙斗淳住處大樓的，準備把社區瓦斯管關掉。

▲▼某名Youtuber拿著平底鍋，準備關掉大樓瓦斯閥。（圖／翻攝自韓網）

▲某名Youtuber拿著平底鍋，準備關掉大樓瓦斯閥。（圖／翻攝自韓網）

當地居民A某抱怨，「都是因為那群Youtuber害我睡不著！他們這些外地人徹夜高聲喊叫、大罵髒話，還給我在每個巷口內抽菸。本來趙斗淳出獄就讓我們心煩意亂了，現在還加上這些愛看熱鬧的，這叫我們怎麼活啊？」

另外，還有名年僅22歲的Youtuber在趙斗淳住處前直播吃炸醬麵，引起另一名24歲的Youtuber不滿，在毆打對方後慘遭警方逮捕。

►民眾跳車頂、蛋洗家門...淫魔趙斗淳無言：大家反應也太大
►趙斗淳長相公開！官網一度癱瘓　傳截圖就違法…網：性侵有人權？

聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
趙斗淳到家　群眾堵門叫囂「要拔社區瓦斯管」！居民崩潰搬家
好消息？　莊人祥：主宰全球病毒株是「第6型」
王維中球速輕鬆飆破150　捕手接球嚇到
告示牌警告蛇類　龜殼花現身尾巴指圖片：這我啦
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

別在醫生「生日當天」動手術？　最新研究曝：死亡率比較高

解禁！入學招考開放「帶手機進場查資料」　日本私大開先河

趙斗淳一回家就惹眾怒！群眾堵門口叫囂+直播吃麵...居民趁夜搬家

拍照翻越圍欄…她下秒重摔80公尺慘死！　家人崩潰直擊墜落瞬間

日本振興旅遊急煞車！第3波疫情大爆發　傳排除東京名古屋

他硬逼未婚妻「不准穿白紗」！PO文驚曝超扯原因　討拍反被罵爆

美疾管中心「11比0」通過！　建議全國16歲以上民眾接種輝瑞疫苗

被駭了吧...哈哈哈！天才國中生駭入韓媒電子看板　隔一年才被抓

Forbes：川普連任夢碎…將現天文3奇觀！流星雨日全食彗星接連來

過敏患者也ok！美首批290萬劑疫苗13日出貨　14日醫護開始施打　

男偶像出席頒獎典禮…進場沒位子！ 苦找4分鐘「站著鼓掌」結果黯然離場

許孟哲「洗屁屁專員」見女兒變娃娃音　評論趙孟姿禮服結巴..求生慾滿分XD

李艾薇喊蕭敬騰「爸爸」揭暖舉　自爆隔離14天太想家：我都在哭

中天新聞12日0點正式關台　蔡衍明親自倒數完「321」一片黑

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

5566看許孟哲結婚紅包一定領最多　賈永婕結婚久了..提醒趙孟姿「享受現在」

中天新聞12日0點正式關台！　時間一到..最後畫面曝光

令人鼻酸？單身狗「勇闖耶誕城」 情侶閃光肆虐...她崩潰：被虐爆！

李國超、高欣欣相愛15年結婚了！　家傳戒指套牢：謝謝老天爺把她賜給我

剖腹產肚內驚藏「壘球大紗布」6醫護忘拿出...她痛半年見真相

別在醫生「生日當天」動手術？　最新研究曝：死亡率比較高

解禁！入學招考開放「帶手機進場查資料」　日本私大開先河

趙斗淳一回家就惹眾怒！群眾堵門口叫囂+直播吃麵...居民趁夜搬家

拍照翻越圍欄…她下秒重摔80公尺慘死！　家人崩潰直擊墜落瞬間

日本振興旅遊急煞車！第3波疫情大爆發　傳排除東京名古屋

他硬逼未婚妻「不准穿白紗」！PO文驚曝超扯原因　討拍反被罵爆

美疾管中心「11比0」通過！　建議全國16歲以上民眾接種輝瑞疫苗

被駭了吧...哈哈哈！天才國中生駭入韓媒電子看板　隔一年才被抓

Forbes：川普連任夢碎…將現天文3奇觀！流星雨日全食彗星接連來

過敏患者也ok！美首批290萬劑疫苗13日出貨　14日醫護開始施打　

別在醫生「生日當天」動手術？　最新研究曝：死亡率比較高

吳宗憲嫁女兒「可能包2台飛機海島婚」約50好友：費用老爸負擔

近三年最不受歡迎iPhone新機揭曉　佔美國三大電信商銷售額5％不到！

香爐秒變貓砂盆！大膽貓「關公前賜黃金」　媽嚇壞：哩災系啊

開箱台灣漫畫基地！林楚茵爆買七本嘆：以前只能趁大人不注意偷看

「退還被騙款項」詐團新招　2年輕女接來電慘失50萬

當西方遇上道教文化擦出什麼火花？　黃偉哲邀請馬丁與李美潔體驗「攜西港」文化祭

章魚戀上攝影機「八爪並用」奪愛　見它落單回頭霸佔

解禁！入學招考開放「帶手機進場查資料」　日本私大開先河

新北U18／侯柏睿4安「鐵支」3打點　中市5比2勝彰縣

酒店拍照「綠臉女站角落」　狂歡哥嚇問通靈師...網：還有小的

國際熱門新聞

快訊／緯創印度廠「發生暴動」　2000工人砸毀公司

打完輝瑞疫苗「眼歪嘴斜」！美4人出現不良反應

祖孫3人慘死貨車輪下　警員追查傻了

中研院揪出主宰全球新冠病毒株　登國際期刊

夫妻觸電亡　兒破門搶救也送命

女兒失蹤　媽在色情網站看到她

緯創印度廠2000人暴動！　 疑似犯罪疑點重重

為當TikTok網紅「亂丟貓」！馬國19歲反被捕

日本新冠疫情炸裂　鄉民：全國心態散漫

電視一組數字！他買彩券中2300萬

馬國防長再讚台灣確診率低：人民自律防疫

泰王要讓「出家廢后」復位　貴妃急了

華爾街：輝瑞、莫德納靠疫苗明年賺進9000億

「摩托車幫」夜襲宿舍　秒劫400學生

更多熱門

相關新聞

日本私大開先河　入學考可帶手機

日本私大開先河　入學考可帶手機

日本一所私立大學著眼培養活用知識解決問題的新世代人才，決定從明年的入學招生考試開始，允許考生帶智慧型手機進場查資料。校方說，此舉可能開創日本大學入學考試方式先河。

日本振興旅遊　傳排除東京名古屋

日本振興旅遊　傳排除東京名古屋

被駭了吧...哈哈哈！天才國中生隔一年才被抓

被駭了吧...哈哈哈！天才國中生隔一年才被抓

金基德東歐染疫亡...家屬嘆：就地火葬！

金基德東歐染疫亡...家屬嘆：就地火葬！

防疫失控！南韓昨「激增1030例」確診　創新紀錄

防疫失控！南韓昨「激增1030例」確診　創新紀錄

關鍵字：

日韓要聞南韓趙斗淳京畿道安山市性侵犯出獄娜英조두순素媛

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

房仲無套玩殘！人妻懷孕崩潰　恐怖復仇

巨型蛛亂入民宅！女和牠生活一年

8.3強震遇浪漫真愛！「大叔救了22歲少女」

范冰冰遭捲車底「拖行18公尺」！

【心內話】為愛過勞死

仿妝夭后肺腺癌離世！醫曝「4種人很危險」：早期毫無症狀

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

Hebe撕破臉華研談判內幕曝！

男友脫口「想吃什麼」張艾亞心寒談分手！

蘆洲街頭按喇叭竟召喚出「+9棒棒隊」

蘿莉塔女孩西門町徵「172cm以上帥男友」　百男搶認識

手機2天僅賣75支　霸氣女董座臉綠

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

新北耶誕城擠爆　毀滅式人潮再現

快訊／緯創印度廠「發生暴動」　2000工人砸毀公司

更多

最夯影音

更多
男偶像出席頒獎典禮…進場沒位子！ 苦找4分鐘「站著鼓掌」結果黯然離場

男偶像出席頒獎典禮…進場沒位子！ 苦找4分鐘「站著鼓掌」結果黯然離場
許孟哲「洗屁屁專員」見女兒變娃娃音　評論趙孟姿禮服結巴..求生慾滿分XD

許孟哲「洗屁屁專員」見女兒變娃娃音　評論趙孟姿禮服結巴..求生慾滿分XD

李艾薇喊蕭敬騰「爸爸」揭暖舉　自爆隔離14天太想家：我都在哭

李艾薇喊蕭敬騰「爸爸」揭暖舉　自爆隔離14天太想家：我都在哭

中天新聞12日0點正式關台　蔡衍明親自倒數完「321」一片黑

中天新聞12日0點正式關台　蔡衍明親自倒數完「321」一片黑

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面