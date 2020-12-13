趙斗淳一回家就惹眾怒！群眾堵門口叫囂+直播吃麵...居民趁夜搬家

▲趙斗淳12日出獄。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

今年68歲的南韓知名「淫魔」趙斗淳（조두순）曾以殘忍、血腥手段性侵8歲女童，昨（12）日上午結束12年的刑期提早出獄，不料從首爾南部監獄搭乘專車返回位於京畿道安山市檀園區的住處時，慘遭大批憤怒市民尾隨，直到晚間住家外仍圍著處於對峙中的群眾與警察，無奈的鄰居被氣到只好趁夜緊急搬家，只怕往後恐無寧日。

綜合韓媒報導，大批圍著趙斗淳住處的人潮直到晚間仍未消去，其中不乏為了拍攝影片與直播的Youtuber、示威群眾，以及鎮守在該處的警察，然而這卻嚴重造成了附近居民的困擾，就有人將2名住戶慌忙「逃家」的過程拍下來上傳論壇，引起非議。

從影像中可以看到，2名居民透過窗戶看了待在樓下的示威群眾與警察一眼後，便匆忙從樓梯下樓，準備快速逃離現場，然而步出1樓大門時，卻見到一旁示威群眾與看熱鬧的Youtuber不斷拿起相機拍攝，甚至有人遞出麥克風，準備進行採訪。

對此，網友紛紛位無辜的住戶抱不平，「其他居民到底是犯什麼罪啊」、「他們好像不知道自己的行為已經對他人造成嚴重困擾了！」

▲憤怒的群眾包圍趙斗淳搭乘的專車。（圖／達志影像）

不僅如此，直到今（13）日上午，趙斗淳住處外仍聚集許多群眾，不少人對著門窗開口大罵「我要殺了你」，除了有30多名Youtuber將巷口擠得水洩不通、同時拿起攝錄影機進行頻道直播，另外還有10多名直播主拿起相機高聲喊叫、罵髒話，「趙斗淳，你早餐還吃得下嗎？」

甚至有Youtuber居然趁機宣傳，大發一股憤怒財，「只要來我的頻道和影片按讚、訂閱，我就會潛入趙斗淳的家，把那廝畜生給拖出來問罪！」

此外，還有民眾用趙斗淳的住處地址訂外送餐點，甚至爬上建築物後方的瓦斯管線。而有1名年僅17歲的Youtuber專程從京畿道水原市趕往安山市，拿著平底鍋爬上趙斗淳住處大樓的，準備把社區瓦斯管關掉。

▲某名Youtuber拿著平底鍋，準備關掉大樓瓦斯閥。（圖／翻攝自韓網）

當地居民A某抱怨，「都是因為那群Youtuber害我睡不著！他們這些外地人徹夜高聲喊叫、大罵髒話，還給我在每個巷口內抽菸。本來趙斗淳出獄就讓我們心煩意亂了，現在還加上這些愛看熱鬧的，這叫我們怎麼活啊？」

另外，還有名年僅22歲的Youtuber在趙斗淳住處前直播吃炸醬麵，引起另一名24歲的Youtuber不滿，在毆打對方後慘遭警方逮捕。

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