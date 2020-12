外洩資料爆：近200萬中共黨員「大規模滲透」英國　領館、輝瑞入列

▲中國國家主席習近平。(圖/路透)

記者吳美依/編譯

《星期日郵報》(The Mail on Sunday)引述外洩文件報導,中國共產黨大規模滲透英國生活的各個角落,高達195萬忠誠黨員在大學、領事館和一些頂尖企業工作,包括捷豹路虎(Jaguar Land Rover)、輝瑞(Pfizer)、阿斯利康製藥(AstraZeneca)、滙豐銀行、渣打銀行,甚至涉及國防工業的波音、空中巴士、勞斯萊斯。

此名單包括黨員的名字、地點、生日、族裔甚至電話號碼,成員分屬7.9萬多個共產黨支部。一些人在大學內研究化學、航太工程等敏感領域,其中一人曾就讀聖安德魯斯大學(St. Andrews University),並在多國駐上海領事館工作,辦公室位置甚至可能接近軍情六處(MI6)官員,認得出英國情報人員。

▲英國軍情六處(MI6)倫敦市中心總部。(圖/達志影像/美聯社)

英國國安部門認為,一名中國異議人士9月鎖定上海某機構後,透過網路伺服器進入系統,將名單資料下載到筆電,再透過加密通訊軟體Telegram傳給國際組織「對華政策跨國議會聯盟 」(IPAC)。

IPAC由全球超過150名國會議員組成,旨在關切中國政府的影響力與活動。他們獲得外洩文件後,透過數據安全分析管道加以認證,再將資料交給4間媒體組織,包括《星期日郵報》。

雖然目前沒有證據顯示,任何名單成員曾為共產黨進行間諜活動,其中許多人僅為改善職涯前途才入黨。但專家認為,至少一部分的人可能涉入間諜活動。英國30位國會議員組成的聯盟也已經表示,他們將在下議院提出相關緊急質詢。

▲外界認為,此文件證明,英國必須正視中國的滲透力與影響力。(圖/路透社)

前保守黨領袖史密斯(Iain Duncan Smith)表示,此文件證明「中國共產黨成員如今遍布全球,他們替一些世上最重要的跨國企業、學術單位與我們自己的外交機構工作」。他呼籲政府立刻採取行動,驅逐領事館內的共產黨員,「他們可以替英國或中國共產黨服務,但不能兩者皆是」。

英國外交部堅稱,已經建立一套堅實的程序,維持資訊安全,評估海外駐點人員。據悉,他們知情雇用共產黨員。然而,英國白廳(Whitehall)一名資深情報人士卻坦承,這次的爆料確實引發國安問題。

英國前外交官、中國專家亨德森(Matthew Henderson)說,本事件進一步證明中國滲透英國體制,「我們正在與瘋狂的狼共舞,(北京)試圖挑撥離間英國與美國,推翻民主,超越西方國家」。

倫敦外交政策智庫亨利.傑克遜協會(HJS)研究員阿姆斯壯(Sam Armstrong)說,「這個深刻的困擾顯示,中國在全球快速擴張。我們不能視而不見,必須迎頭面對」。

