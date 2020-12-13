美疾管中心「11比0」通過！　建議全國16歲以上民眾接種輝瑞疫苗

▲美CDC建議適宜替美國16歲（含）以上民眾施打輝瑞&BNT疫苗。（圖／路透）



文／中央社

美國疾病管制暨預防中心的委員會今天表決通過，建議輝瑞大藥廠（Pfizer）與BioNTech的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，替美國史上最大規模接種計畫最好準備。

路透社報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）的預防接種諮詢委員會（ACIP）今天以11比0的票數，建議適宜替美國16歲（含）以上民眾施打輝瑞&BNT疫苗。表決過程中，有3票因利益衝突下而棄權。

而美國食品暨藥物管理局（USFDA）已於前一天核發緊急使用授權，同意讓一般民眾施打這支疫苗。

美國各州和地方公衛當局將如今依據美國FDA和CDC 的指示，替民眾施打自聯邦政府配發給州、市以及領地的頭一批290萬劑疫苗。

ACIP先前就建議，首批取得的疫苗，優先施打對象應為醫護人員和養老院住民。

接著由各州和部分大都市開始替地方醫院和老人之家接種。各醫院預料最早14日就可以開始替員工接種。

由於疫苗研究從未納入孕婦和過敏史患者，ACIP曾討論相關臨床考量，但並未正式進行表決。

▲輝瑞疫苗正分發到全美各地。（圖／路透）



出席會議的官員表示，目前沒有數據可以說明疫苗會對孕婦產生怎樣的影響，孕婦可在諮詢醫師後，自行決定是否接種。

官員說，若孕婦接種疫苗後出現發燒這個常見的副作用，考慮到發燒對妊娠可能構成的風險，孕婦可以服用乙醯氨酚（Acetaminophen），也就是美國常見的止痛成藥泰利諾（Tylenol）。

會議中，官員們同樣表示，有著嚴重過敏史的患者，現階段不應接種疫苗。這與隨美國FDA緊急使用授權一同公布的疫苗事實清單所言一致。

參加電話會議的專家也討論該如何精確定義所謂的嚴重過敏史，以確保只將施打疫苗後真的會有危險的人排除在接種行列之外。

許多專家警告說，有必要取得更多資料，且他們的建議會隨著新數據而有所調整。

►過敏患者也ok！美首批290萬劑疫苗13日出貨 14日醫護開始施打

►超賺！華爾街：輝瑞、莫德納靠新冠肺炎疫苗 明年可賺進9000億

►輝瑞、莫德那和牛津疫苗批准過關 WHO擬數周內做出決定

聽Podcast掌握國際局勢