性侵多名男女演員！南韓名導金基德東歐染疫亡　家屬嘆：就地火葬

▲導演金基德曾涉性侵演員，前往首爾中央地方檢察廳接受調查。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

曾以電影《聖殤》享譽國際影壇的南韓知名導演金基德（김기덕），11日驚爆在東歐拉脫維亞感染新冠肺炎（COVID-19）後死亡。家屬也於事後才掌握相關消息，昨（12）日透露，由於受到全球疫情影響不便前往當地處理後事，因此計畫將委由大使館全權處理，並委託親友將其骨灰帶回南韓。

根據《韓聯社》報導，南韓外交部當地時間11日掌握金基德的死訊後，便積極與待在南韓境內的家屬取得聯繫，並協助一切喪葬事宜，由於金基德是死於新冠肺炎併發症，為避免遺體運入國內後會造成病毒傳染、擴散，因此將會在醫院開立死亡證明後、走完相關行政程序，並收到家屬委託後，金基德遺體將會就地火葬，骨灰則送往南韓。大使館相關人士表示，最少需要花1個多星期的時間。

據悉，金基德在拍攝電影的最大特點為「飢餓精神」，用最低的預算在短時間內進行戰鬥式拍攝，且題材往往能跳脫既有商業電影框架，深受歐洲國家歡迎，不料2017年以後陸續被指控曾性侵多名男、女演員，才遭南韓影壇銷聲匿跡，遠走他鄉。

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