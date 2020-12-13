拍照翻越圍欄…她下秒重摔80公尺慘死！　家人崩潰直擊墜落瞬間

▲該名女子為了拍照翻越安全圍欄，不慎自80公尺高處摔落，被一旁家人目擊全程。（圖／翻攝自維基百科）

記者詹雅婷／綜合外電報導

澳洲一名38歲女子12日前往維多利亞州格蘭坪國家公園觀光，但就在來到波拉卡瞭望台時，她為了拍照翻過安全圍欄，最終不慎滑倒，自80公尺高處墜落，重摔身亡。當局現已尋獲她的遺體。

綜合澳洲ABC等外媒報導，該名來自墨爾本的38歲女子12日與家人一同前往格蘭坪國家公園（Grampians National Park）旅遊，當日下午3時左右也來到該地相當受歡迎的波拉卡瞭望台，準備把霍爾斯加普（Halls Gap）及貝爾費爾德湖（Lake Bellfield）的美麗景致盡收眼底。

只不過，該名女子為了拍照翻越安全圍欄，正當她試著擺姿勢拍照時，不慎自80公尺高處摔落，且這一幕全被同行家人目睹。歷經搜索，警方及該州緊急應變人員已尋獲她的遺體。

維多利亞州警方表示，為了拍照翻越圍欄的舉動實屬危險行為，這起事件就是鮮明案例，「任何想在社群媒體分享這種極端驚險照片的人，都有可能丟掉小命，但沒有一張照片值得你用性命去換。」

事實上，這已經不是格蘭坪國家公園發生的第一起遊客死亡事件。2018年，一名24歲女子在麥肯齊瀑布（Mackenzie Falls）下戲水時自拍，卻意外錄下台灣籍28歲男子落水溺斃的畫面。

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