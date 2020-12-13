川普夢碎！德州訴訟敗…嗆「最高院令人失望」：我早證明選舉舞弊

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

美國最高法院11日駁回德州檢察長企圖扭轉4大搖擺州選舉結果的訴訟。對此，現任總統川普12日受訪時皺起眉頭，舉雙手激動揮舞，向外媒記者強調，對最高院拒絕受理的舉動感到「非常失望」，「我們早就證明這是（選舉詐欺）」。

福斯新聞報導，川普多次堅稱因大選存在大規模舞弊，更於12日再度透過推特發文，強調如果只計算合法選票，他早就贏得壓倒性勝利。川普陣營主張，民主黨對手拜登領先的700萬票應該不予計數，但此一主張陸續被各州法院駁回，共和黨競選陣營法律戰接連受挫。

在德州檢察長所提出的訴訟案之中，最高法院11日表示，德州在法律上沒有權利能對其他州的選舉結果提出質疑，因此決定駁回違憲訴求。

「我們早就證明這是（選舉詐欺）」，川普12日向福斯新聞記者表示，依據最高法院的說法，僅認定德州沒有立場提出訴訟，「但沒有一位法官有勇氣（同意德州案子被審理），包括最高法院，我對他們太失望了。」

在同場專訪當中，川普也把新冠疫苗在短時間內研發出來的功勞歸在自己身上，「如果我不是總統，5年內都不會有疫苗，幾乎每個人都這麼說，我給食藥局（FDA）和相關公司前所未有的壓力，如今才有疫苗可用。」

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