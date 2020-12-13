過敏患者也ok！美首批290萬劑疫苗13日出貨　14日醫護開始施打　

▲印地安納州醫療機構正在演練施打疫苗。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國食品藥物管理局（FDA）11日批准輝瑞新冠疫苗緊急使用，陸軍上將柏納12日表示，疫苗會從13日開始運送，預計在14日上午就能提供290萬劑給醫護人員接種，接著到年底前都是由養老院居民優先施打，其餘美國民眾在明年1月就能陸續接種。

根據《路透社》報導，美國「神速行動」（Operation Warp Speed）疫苗計畫的陸軍上將柏納（Gustave Perna）表示，美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國合作夥伴「BioNTech」共同研發的疫苗將從13日開始運送，預計14日上午就能送到全國145個地點，各州選出636個優先交貨點將在15日至16日開始施打。

▲輝瑞疫苗預計14日上午就能送到全美145個地點。（圖／路透）



FDA官員馬克斯（Peter Marks）12日在記者會中表示，這款疫苗對大多數的過敏患者來說都是安全的，除非有對特定疫苗成分嚴重過敏的人才應避免注射，「大約1.6％的人對某種食物或環境過敏，但我們真的不希望有這麼多人無法接種。」

據了解，醫護人員和養老院的工作人員是首批290萬劑施打的優先名單，預計14日開始接種，3個星期內就能讓全國醫護人員接種；而到年底前都是由養老院居民優先施打，其餘美國民眾在明年1月就能陸續接種。

柏納坦言，這個流程最困難的就是要讓疫苗保持在零下70度，後勤作業就顯得非常重要，疫苗配送日就跟二戰的轉捩點諾曼地登陸一樣，「我百分之百有信心，我們會安全地分發這款珍貴貴的疫苗，擊敗新冠病毒。」

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