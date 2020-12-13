　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普搭機3度飛越致意！川粉華府大遊行　激動高唱國歌狂喊「USA」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川普支持者聚集在華府外遊行。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普支持者聚集在華府外遊行。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

距離美國選舉人團投票日僅剩2天，儘管總統川普在各州發起的法律戰幾乎都被駁回，但他的支持者及保守派團體12日仍在華府舉辦大型造勢遊行。川普更搭乘「陸戰隊一號」（Marine One）直升座機3度飛越隊伍上空，向遊行隊伍致意。

根據《美聯社》報導，這場遊行是剛被川普赦免的前國安顧問佛林（Michael Flynn）所策畫，還能看到極右白人民族主義團體「驕傲男孩」（Proud Boys）穿著防彈背心聚集在現場，他們高聲吶喊「USA」、「反法西斯去死」（F*ck Antifa）等口號；周圍警力也加倍圍起人龍，試圖將他們和附近的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）團體區隔開來。

▲▼川普支持者聚集在華府外遊行。（圖／達志影像／美聯社）

▲極右白人民族主義團體「驕傲男孩」穿著防彈背心聚集在現場。（圖／達志影像／美聯社）

川普12日在推特上表示，「哇！有成千上萬的人聚集聚集在華盛頓阻止偷竊，我以前都不知道，但我會去看看他們！」接著他搭乘「陸戰隊一號」從白宮起飛準備前往紐約西點軍校時，就特地繞往遊行現場上空向支持者致意，底下群眾也高聲大唱國歌回應。

川普陣營為推翻選舉結果仍繼續使出渾身解數，德州向最高法院提出史無前例的上訴，希望宣布4個關鍵州的選舉結果「無效」，卻遭到駁回。選舉人團將於美國時間14日進行投票，屆時就能真正宣布民主黨候選人拜登為下一任美國總統。

►美最高法院駁回「選舉無效訴訟」　川普痛斥司法部長：讓人失望
►川普政府24hrs連續處決2死刑犯　牢房內還有3人挫勒等
►川普翻盤失敗！美「最高法院」駁回違憲訴訟　62張選舉人票告吹

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握國際局勢

 
ET快訊
楊晨熙變換車道犯1失誤　6分鐘連收兩張罰單
15公分超巨蜘蛛亂入民宅　女子和牠生活1年變家人
國道內側驚見「巨型暗器」　翻車滾三圈全毀
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普夢碎！德州訴訟敗…嗆「最高院令人失望」：我早證明選舉舞弊

防疫失控！南韓新冠昨「激增1030例」確診...創疫情以來328天紀錄

川普搭機3度飛越致意！川粉華府大遊行　激動高唱國歌狂喊「USA」

「摩托車幫」夜襲宿舍…秒劫走400名學生！　軍警全面搜索中

44天激戰改變地緣政治！亞塞拜然拿下納卡　土耳其重回高加索地區

看電視「一組數字」念念不忘！他連買160張彩券全中　爽賺2300萬

平均1個月7少女遭輪侵！　馬國警曝3大因素：今年比往年多

美最高法院駁回「選舉無效訴訟」　川普痛斥司法部長：讓人失望

納卡地區停戰以來出現「首次交火」　俄國防部：自動步槍相互射擊

推特「不小心」限制川普爭議推文！按讚留言分享都被封　官方急滅火

男偶像出席頒獎典禮…進場沒位子！ 苦找4分鐘「站著鼓掌」結果黯然離場

中天新聞12日0點正式關台　蔡衍明親自倒數完「321」一片黑

李艾薇喊蕭敬騰「爸爸」揭暖舉　自爆隔離14天太想家：我都在哭

許孟哲「洗屁屁專員」見女兒變娃娃音　評論趙孟姿禮服結巴..求生慾滿分XD

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

中天新聞12日0點正式關台！　時間一到..最後畫面曝光

5566看許孟哲結婚紅包一定領最多　賈永婕結婚久了..提醒趙孟姿「享受現在」

李國超、高欣欣相愛15年結婚了！　家傳戒指套牢：謝謝老天爺把她賜給我

剖腹產肚內驚藏「壘球大紗布」6醫護忘拿出...她痛半年見真相

倒垃圾被夾斷3指！婦人痛得哀號　控清潔隊員蓄意傷害怒喊：國賠

川普夢碎！德州訴訟敗…嗆「最高院令人失望」：我早證明選舉舞弊

防疫失控！南韓新冠昨「激增1030例」確診...創疫情以來328天紀錄

川普搭機3度飛越致意！川粉華府大遊行　激動高唱國歌狂喊「USA」

「摩托車幫」夜襲宿舍…秒劫走400名學生！　軍警全面搜索中

44天激戰改變地緣政治！亞塞拜然拿下納卡　土耳其重回高加索地區

看電視「一組數字」念念不忘！他連買160張彩券全中　爽賺2300萬

平均1個月7少女遭輪侵！　馬國警曝3大因素：今年比往年多

美最高法院駁回「選舉無效訴訟」　川普痛斥司法部長：讓人失望

納卡地區停戰以來出現「首次交火」　俄國防部：自動步槍相互射擊

推特「不小心」限制川普爭議推文！按讚留言分享都被封　官方急滅火

窩水晶鞦韆數星星！台東全新海景民宿　推開大門直奔草原大海懷抱

1年多擅離職守43次！空軍料配件庫上尉值日官判拘110天

靜謐牡丹小鎮「有咖啡廳了」！順遊百年車站拍120度彎道

爆彈正妹cos《鬼滅》伊之助　網友：這讓我難以呼吸

猴硐走山搶通曝！林佳龍「目標14日單線通車」　台鐵架設電力設備

Galaxy Buds Pro除了紫、銀　第三種顏色曝光

泰安豆腐街「3m樹幹從天而降」　40歲父、7歲子擊中進加護病房

韓國泡菜起源？　陸百科新定調「三國時期傳入」

川普夢碎！德州訴訟敗…嗆「最高院令人失望」：我早證明選舉舞弊

防疫失控！南韓新冠昨「激增1030例」確診...創疫情以來328天紀錄

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

國際熱門新聞

快訊／緯創印度廠「發生暴動」　2000工人砸毀公司

打完輝瑞疫苗「眼歪嘴斜」！美4人出現不良反應

祖孫3人慘死貨車輪下　警員追查傻了

中研院揪出主宰全球新冠病毒株　登國際期刊

夫妻觸電亡　兒破門搶救也送命

女兒失蹤　媽在色情網站看到她

緯創印度廠2000人暴動！　 疑似犯罪疑點重重

為當TikTok網紅「亂丟貓」！馬國19歲反被捕

華爾街：輝瑞、莫德納靠疫苗明年賺進9000億

馬國防長再讚台灣確診率低：人民自律防疫

日本新冠疫情炸裂　鄉民：全國心態散漫

電視一組數字！他買彩券中2300萬

泰王要讓「出家廢后」復位　貴妃急了

美逾1600萬人染疫！疫苗首波供290萬人施打

更多熱門

相關新聞

美最高法院駁回訴訟　川普痛罵司法部長

美最高法院駁回訴訟　川普痛罵司法部長

川普陣營為推翻選舉結果仍繼續使出渾身解數，德州向最高法院提出史無前例的上訴，希望宣布4個關鍵州的選舉結果「無效」，卻遭到駁回。川普對此結果相當不滿，譴責保守派法官佔多數的最高法院，更嚴厲斥責司法部長巴爾（William Barr）「讓人失望」（disappointment）。

推特「不小心」限制川普爭議推文！官方急滅火

推特「不小心」限制川普爭議推文！官方急滅火

美逾1600萬人染疫！疫苗首波供290萬人施打

美逾1600萬人染疫！疫苗首波供290萬人施打

美軍成功試射「Block V戰斧巡弋飛彈」

美軍成功試射「Block V戰斧巡弋飛彈」

川普重啟死刑　24hrs內連續處決2死囚

川普重啟死刑　24hrs內連續處決2死囚

關鍵字：

2020美國總統大選共和黨川普川粉北美要聞

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

房仲無套玩殘！人妻懷孕崩潰　恐怖復仇

巨型蛛亂入民宅！女和牠生活一年

范冰冰遭捲車底「拖行18公尺」！

仿妝夭后肺腺癌離世！醫曝「4種人很危險」：早期毫無症狀

【心內話】為愛過勞死

蘆洲街頭按喇叭竟召喚出「+9棒棒隊」

男友脫口「想吃什麼」張艾亞心寒談分手！

手機2天僅賣75支　霸氣女董座臉綠

新北耶誕城擠爆　毀滅式人潮再現

快訊／緯創印度廠「發生暴動」　2000工人砸毀公司

Hebe撕破臉華研談判內幕曝！

台南擠滿「藍色喪屍」　車主哀嚎

超商上班沒年終？　店員曝10萬起跳：很敢給

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

蘿莉塔女孩西門町徵「172cm以上帥男友」　百男搶認識

更多

最夯影音

更多
男偶像出席頒獎典禮…進場沒位子！ 苦找4分鐘「站著鼓掌」結果黯然離場

男偶像出席頒獎典禮…進場沒位子！ 苦找4分鐘「站著鼓掌」結果黯然離場
中天新聞12日0點正式關台　蔡衍明親自倒數完「321」一片黑

中天新聞12日0點正式關台　蔡衍明親自倒數完「321」一片黑

李艾薇喊蕭敬騰「爸爸」揭暖舉　自爆隔離14天太想家：我都在哭

李艾薇喊蕭敬騰「爸爸」揭暖舉　自爆隔離14天太想家：我都在哭

許孟哲「洗屁屁專員」見女兒變娃娃音　評論趙孟姿禮服結巴..求生慾滿分XD

許孟哲「洗屁屁專員」見女兒變娃娃音　評論趙孟姿禮服結巴..求生慾滿分XD

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面