川普搭機3度飛越致意！川粉華府大遊行　激動高唱國歌狂喊「USA」

▲川普支持者聚集在華府外遊行。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

距離美國選舉人團投票日僅剩2天，儘管總統川普在各州發起的法律戰幾乎都被駁回，但他的支持者及保守派團體12日仍在華府舉辦大型造勢遊行。川普更搭乘「陸戰隊一號」（Marine One）直升座機3度飛越隊伍上空，向遊行隊伍致意。

Marine One flies over Freedom Plaza as Trump supporters, marching in support of the President, sing the national anthempic.twitter.com/OJrKcIZNFq — Daily Caller (@DailyCaller) December 12, 2020

根據《美聯社》報導，這場遊行是剛被川普赦免的前國安顧問佛林（Michael Flynn）所策畫，還能看到極右白人民族主義團體「驕傲男孩」（Proud Boys）穿著防彈背心聚集在現場，他們高聲吶喊「USA」、「反法西斯去死」（F*ck Antifa）等口號；周圍警力也加倍圍起人龍，試圖將他們和附近的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）團體區隔開來。

▲極右白人民族主義團體「驕傲男孩」穿著防彈背心聚集在現場。（圖／達志影像／美聯社）



川普12日在推特上表示，「哇！有成千上萬的人聚集聚集在華盛頓阻止偷竊，我以前都不知道，但我會去看看他們！」接著他搭乘「陸戰隊一號」從白宮起飛準備前往紐約西點軍校時，就特地繞往遊行現場上空向支持者致意，底下群眾也高聲大唱國歌回應。

#NOW: The second post-election March for Trump should be getting underway soon here in Washington. Hundreds of Proud Boys just arrived in Freedom Plaza, chanting F*ck Antifa and USA on a short march from outside the Hotel Harrington. pic.twitter.com/2gw3twhQvN — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) December 12, 2020

川普陣營為推翻選舉結果仍繼續使出渾身解數，德州向最高法院提出史無前例的上訴，希望宣布4個關鍵州的選舉結果「無效」，卻遭到駁回。選舉人團將於美國時間14日進行投票，屆時就能真正宣布民主黨候選人拜登為下一任美國總統。

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