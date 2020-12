緯創印度廠暴動…當地高官怒斥：沒人可玩弄法律！　動亂疑點增

▲緯創印度廠暴動。(圖/翻攝自推特@TOIBengaluru)



記者張方瑀/綜合報導

台灣科技巨頭緯創資通位在印度南部的廠房,在當地時間12日傳出工人暴動。據了解,當時近2000名工人闖入工廠砸毀辦公設備,現場狀況相當混亂,警方到場後才平息動亂。當地副省長也表示,他們會採取必要措施查明罪犯,並依法送辦絕不寬貸。

1/4 #Violence at @Apple #iPhone production plant run by Taiwan-based #Wistron Corp at Narasapura near #Bengaluru in India

Nearly 2,000 employees, alleged not been paid, went on a rampage destroying the company’s furniture, assembly units and even attempted to set fire to vehicles pic.twitter.com/qtlHyJiRAh