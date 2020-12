51年懸案！「黃道帶殺手」詭譎密碼破解　自稱殘殺37人…寫信狂炫

▲美國黃道帶殺手(Zodiac Killer)於1969年留下的密碼如今終於破解。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合外電報導

美國北加州連續殺人犯「黃道帶殺手」(Zodiac Killer)於1960年代犯下至少5起謀殺案,在舊金山灣區掀起巨大恐慌。他1969年將一封信寄給《舊金山紀事報》(San Francisco Chronicle),內文包括340字元的密碼,其中意涵在51年後的今天終於破解。

綜合BBC、CNN報導,破譯後的訊息寫道,「我希望你們在試圖抓我的過程中有很多樂趣,電視節目上的那個人不是我。我不怕毒氣室,因為它將很快把我送到天堂(誤拼成paradice)。因為我現在擁有夠多的奴隸替我工作,其他人到了天堂後一無所有,所以才害怕死亡。我不害怕,因為我知道,我在天堂的全新生活將會非常輕鬆」。

該訊息被稱為「340密碼」,內文全由英文大寫字母組成,沒有標點符號,還把「天堂」(paradise)拼錯,而電視節目應指「吉姆.丹巴爾脫口秀」(The Jim Dunbar Show)。一名自稱「黃道帶殺手」的人上節目露臉2周後,《舊金山紀事報》就收到此信。

▲《舊金山紀事報》1969年11月11日收到一封信,寫信人自稱「黃道帶殺手」(Zodiac)。(圖/達志影像/美聯社)

維吉尼亞州的軟體開發者奧蘭查克(David Oranchak)、比利時裔電腦程式設計師埃克(Jarl Van Eycke)以及澳洲數學家布雷克(Sam Blake)在大約一周前共同破解密碼,並通報聯邦調查局(FBI),獲得批准與證實後,才公布詳細訊息。

奧蘭查克2006年起就開始破解黃道帶的密碼,坦言早已習慣失敗的感受,甚至不知道信中是否真的寫著任何有意義的訊息,「這簡直難以置信」。他提到,唯一令人失望是,信中沒有提及任何個人身分訊息。

《舊金山紀事報》(San Francisco Chronicle)一共收到3封信,但奧蘭查克指出,另外2組密碼都太短了,「幾乎沒有希望」破譯。

▲舊金山灣區警方1969年正在偵辦「黃道帶殺手」案。(圖/達志影像/美聯社)



FBI也在聲明中證實此事,並強調該局舊金山辦公室將與當地執法部門共同合作,替受害者伸張正義,但「考慮到調查正在持續進行中、對於受害者與其家屬的尊重,我們目前將不會提供進一步評論」。舊金山警察局也已經獲得破解密碼,並將相關資料送往兇殺懸案調查單位。

「黃道帶殺手」於1968至1969年以刀、槍為凶器謀殺7人,造成其中5人死亡,但不僅從未被捕或起訴,甚至持續寫信給警方與媒體,吹噓犯案行為,有時還在信中夾帶血跡斑斑的衣服,作為證明身分的證據。他宣稱自己實際上殺害了37人,寫信方式包括文字與密碼,在舊金山灣區釀成巨大恐慌,直到1974年才沒了消息。

